Samsung begint verspreiding Android 11-upgrade voor Galaxy S10

Samsung is begonnen met de verspreiding van de upgrade naar Android 11 voor de meeste Galaxy S10-modellen in Nederland en België. Voor de S10 Lite was deze nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem al eerder beschikbaar.

Op het forum van Tweakers melden meerdere gebruikers dat ze de over-the-air-update donderdag hebben ontvangen, al lijkt dat vooral te gaan om bezitters van los bestelde S10-toestellen. Zo is er een bezitter die aangeeft dat zijn S10 via T-Mobile nog niet de update heeft gekregen. Deze toestellen krijgen de update waarschijnlijk ook op korte termijn.

Naast de upgrade naar versie 11 van Android bevat de upgrade ook One UI 3, de derde versie van Samsungs nieuwe uitgave van Android. De gehele update is ongeveer 1,8GB. Daarmee komt er onder meer een transparant notificatievenster en is de volumeregeling aangepast.

De nieuwere S20-smartphones kregen ruim een maand geleden al de upgrade voor Android 11. De S10 kreeg eind 2019 de upgrade voor Android 10.