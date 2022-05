SIDN registreerde in 2020 bijna een miljoen nieuwe .nl-domeinnamen

In 2020 zijn er bijna een miljoen .nl-domeinen geregistreerd. Daarmee komt het totaal aantal Nederlandse domeinen op 6,1 miljoen uit, zegt SIDN. De organisatie zegt dat ook de gemiddelde tijd om phishing- en malwaresites te detecteren korter wordt.

In totaal werden er in 2020 995.000 nieuwe domeinnamen geregistreerd bij de Stichting Internet Domein Registratie Nederland. Dat zijn er veel meer dan in 2019. Toen werden er nog 827.000 registraties gedaan, schrijft de organisatie.

In totaal telde Nederland op 1 januari van het nieuwe jaar 6,1 miljoen domeinnamen. Veruit de meeste nieuwe domeinnamen werden geregistreerd aan het begin van het jaar; al op 18 juni vorig jaar werd het zes miljoenste .nl-domein geregistreerd.

Tegenover de groei van nieuwe domeinnamen staat een afname van opzeggingen van registraties. 'Het aantal opheffingen steeg niet evenredig aan de groei in nieuwe registraties', schrijft de stichting. In 2020 kwamen er netto 206.441 nieuwe domeinnamen bij, tegenover slechts 73.830 in 2019.

Nederland gaat er qua veiligheid van domeinnamen ook op vooruit. Vorig jaar steeg het aantal domeinnamen met dnssec naar 3,4 miljoen, een groei van twintig procent. Ook gebruiken .nl-domeinen steeds meer veilige e-mailstandaarden zoals Dmarc en StartTLS.

De domeinnaambeheerder zegt dat het steeds sneller optreedt tegen websites die phishingberichten of malware bevatten. In 2019 waren die gemiddeld dertig uur actief, maar in 2020 was dat nog zo'n 22 uur. In 2017 en 2018 was dat ook de gemiddelde tijd dat phishingwebsites actief waren.