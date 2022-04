SIDN behaalt mijlpaal van zes miljoen geregistreerde .nl-domeinnamen

Het aantal .nl-domeinnamen heeft deze week de mijlpaal van zes miljoen registraties bereikt. Door het coronavirus steeg het aantal registraties sterk, waardoor dit aantal eerder is gehaald dan verwacht. Het .nl-domein is het vijfde grootste landendomein ter wereld.

De zesmiljoenste domeinnaam is deyogiclub.nl en werd op donderdag 18 juni geregistreerd, zo schrijft SIDN. Ieder jaar stijgt het aantal registraties netto met ongeveer 50.000, al is er in de afgelopen maanden volgens de stichting een 'enorme toename' in het aantal registraties te zien. Sinds medio maart, toen Nederland in een 'intelligente lockdown' ging, zijn er 250.000 nieuwe .nl-domeinnamen geregistreerd. Dit komt volgens de SIDN deels door ondernemers die door de crisis activiteiten naar online hebben verschoven. Tegelijkertijd is het aantal malafide websites dat inspeelde op de crisis, beperkt gebleven, claimt de stichting.

Het eerste .nl-domein cwi.nl werd op 1 mei 1986 geregistreerd voor het Centrum Wiskunde en Informatica. Dit was het eerste actieve landendomein buiten de Verenigde Staten. Begin 1996 nam de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland het landdomein over van het CWI. Eerst konden alleen bedrijven een .nl-domeinnaam registreren, sinds 2003 kunnen particulieren dit ook. In 2003 werd de miljoenste .nl-domeinnaam geregistreerd, in 2012 werd de mijlpaal van vijf miljoen .nl-registraties gehaald. Daarna is er dus nog acht jaar nodig geweest om de zes miljoen registraties te bereiken.

Het afvlakken van de groei is een wereldwijde trend, volgens de stichting komt dit door concurrentie van apps en sociale media en een verminderd belang van domeinnamen in zoekmachinealgoritmes. De stichting schrijft verder dat het .nl-domein op plek vijf van grootste landendomeinen ter wereld staat en dat 64 procent van alle Nederlandse sites een .nl-domeinnaam heeft.

Hoewel er nu zes miljoen .nl-registraties zijn, zou dit cijfer later deze maand lager kunnen zijn. Aan het einde van ieder kwartaal merkt SIDN namelijk een piek in het aantal opheffingen. Toch verwacht de stichting eind dit jaar structureel boven de zes miljoen .nl-domeinnamen te blijven.