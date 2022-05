SIDN voorziet offline gehaalde .nl-domeinnamen van landingspagina's

SIDN introduceert een landingspagina voor domeinnamen waarvan de beheerder de nameservers heeft verwijderd. Het gaat daarbij om .nl-domeinnamen waarover meldingen over oplichting zijn binnengekomen bij de politie.

SIDN meldt dat de landingspagina informatie bevat over de reden waarom de website niet meer bereikbaar is. De stichting doet dit in samenwerking met de politie, om internetgebruikers te beschermen tegen oplichting en om bij te dragen aan informatieverstrekking over digitale criminaliteit. "Via de landingspagina informeren we de bezoekers en verwijzen wij hen naar meer informatie bij de politie en SIDN." Nu blijven gebruikers en mogelijke slachtoffers van internetfraude volgens SIDN soms in onwetendheid, omdat het domein ineens offline is, zonder verdere uitleg of verklaring.

De stichting verifieert bij de domeinhouder of de registratiegegevens van een domeinnaam correct zijn. Dat gebeurt op verzoek van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie. Wanneer dit niet lukt, verandert SIDN de nameservers van het domein, zodat bezoekers automatisch worden doorverwezen naar de landingspagina. Zoals SIDN zelf ook aangeeft, is dit niet uniek. Andere registrars, waaronder het Britse Nominet, nemen soortgelijke stappen.

SIDN meldt verder dat het mogelijk op termijn landingspagina's gaat tonen na ingrijpen van andere instanties, naast het Landelijk Meldpunt Internetoplichting, of als het op eigen initiatief domeinnamen offline haalt in verband met phishing of andere vormen van internetoplichting.