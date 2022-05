Eilandstaat Niue wil zijn topleveldomein terug. Daartoe heeft het in december een officieel verzoek ingediend bij de Icann, de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Dit is een non-profitorganisatie die toeziet op topleveldomeinextenties. Daarnaast heeft het een rechtszaak aangespannen tegen de Zweedse domeinbeheerder Internet Foundation of Sweden, omdat die sinds 2013 beheerder is van het .nu-domein. Begin dit jaar moet er een uitspraak komen van het Zweedse hooggerechtshof. Als Niue het topleveldomein terug krijgt, heeft dat mogelijk ook invloed op Nederlandse .nu-domeinen. Een groot deel van de 500.000 .nu-domeinen die inmiddels bestaan, is geregistreerd in Nederland. Schattingen lopen uiteen van 70.000 tot 175.000. "Afhankelijk van de uitspraak kan de schade vervelend uitpakken", vertelt Michiel Henneke van SIDN.

Beeld: Wikimedia Commons