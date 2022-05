Ruim 81.000 Britse .eu-domeinnamen zijn na Brexit op non-actief gezet

81.470 Britse .eu-domeinnamen en bijbehorende e-mailadressen werden op 1 januari 2021 op non-actief geplaatst. De domeinnamen beantwoorden niet aan de nieuwe criteria van de Europese domeinbeheerder en worden ten laatste op 31 maart 2021 verwijderd.

De websites en e-mailadressen worden nu nog niet verwijderd, maar zijn op non-actief gezet. Hierdoor kunnen beheerders hun website en e-mailadressen niet meer gebruiken. Tot 31 maart 2021 hebben beheerders tijd om tegemoet te komen aan de vereiste criteria van de Europese domeinbeheerder EURID.

Die vereisten zijn sinds de Brexit-onderhandelingen een paar keer aangepast. Volgens de meest recent vastgelegde regels van de Europese Commissie moet de eigenaar van een .eu-domeinnaam een Europese inwoner zijn of een entiteit zijn in een EU-lidstaat. Een EU-inwoner die in het Verenigd Koninkrijk verblijft behoudt zijn .eu-domeinnaam. Een Brit die in een EU-land woont zal ook zijn domeinnaam niet verliezen. Dit is een versoepeling ten opzichte van de eerste versie van de regelgeving die stelde dat alle .eu-domeinnamen die gekoppeld zijn aan een Brit of een Brits adres automatisch werden stopgezet.

Volgens nieuwssite The Register waren er in 2018 ongeveer 317.000 Britse .eu-domeinen. Dat aantal daalde snel door de domeinnamen over te dragen naar een adres in de Europese Unie of naar een EU-inwoner. Op 1 januari 2021 werden de overige 81.470 Britse .eu-domeinnamen, die nog overbleven, op non-actief geplaatst, na meerdere waarschuwingen van de Europese domeinbeheerder.