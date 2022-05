Dell voorziet Latitude 9000-laptops van automatisch webcamschuifje

Dell introduceert nieuwe laptops in zijn zakelijke Latitude-lijn. De topmodellen zijn de 9420 en 9520, met schermen van 14" en 15,6" en een webcam die is voorzien van een schuifje dat automatisch dichtklapt als de camera niet in gebruik is.

Dell noemt het automatische schuifje van de Latitude 9420 en 9520 een SafeShutter. Volgens de fabrikant synchroniseert het mechanisme van het schuifje met videoconferentiesoftware en wordt de webcam zo automatisch geactiveerd en uitgeschakeld.

De Latitude 9420 is er als 2-in-1 en als laptopuitvoering, beiden met 14"-scherm met 16:10-verhouding. De 2-in-1 heeft een resolutie van 2560x1600 pixels en de laptopvariant heeft een resolutie van 1920x1200 pixels. Beide schermpanelen halen een maximale helderheid van 500cd/m².

Dell stopt de Latitude-laptops in een aluminium behuizing en voorziet die van vier microfoons. In de laptops zitten Intel-processors van de elfde generatie, ofwel Tiger Lake-chips met geïntegreerde Xe-gpu. Er gaat tot aan 32GB Lpddr4x-geheugen in de laptops en een NVMe-ssd van maximaal 1TB.

Het 14"-model is 14mm dik en de laptopversie weegt 1,3kg. Deze Latitude 9420 komt in het voorjaar uit voor een prijs vanaf 1949 dollar. Er komen ook 5G- en LTE-versies, met optioneel Qualcomm Snapdragon X55- of X20-modem. De Latitude 9520 met 15,6"-scherm moet later in het voorjaar verschijnen, voor een nog onbekende prijs.

Dell komt ook met nieuwe modellen in de Latitude 7000- en 5000-series. Ten opzichte van de modellen van vorig jaar, is het ontwerp aangepast en de nieuwe modellen krijgen Intel-cpu's van de elfde generatie. Ook belooft Dell betere webcams en betere audiokwaliteit voor videovergaderingen.

In de 7000-serie verschijnt voor het eerst een 15,6"-model: de Latitude 7520. Daarnaast blijven de 13,3"- en 14"-versies bestaan, nu met modelnummer 7320 en 7420. De Latitude 5000-serie is er in diezelfde formaten. Het gaat om de 5320, 5420 en 5520, die een behuizing hebben van aluminium en plastic.