MIVD waarschuwt voor risico spionage via smartphones tijdens vergaderingen

De militaire inlichtingendienst MIVD vindt dat grote ondernemingen geen gevoelige onderwerpen moeten bespreken tijdens vergaderingen waar smartphones of tablets op tafel liggen. Het risico op spionage zou daarvoor te groot zijn.

Diensthoofd van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst Jan Swillens zegt in een interview met De Telegraaf dat 'geen raad van bestuur van een grote organisatie meer moet vergaderen over bedrijfsgeheimen met de smartphone of iPad op tafel', vanwege het risico op spionage. Hij geeft dat als voorbeeld van de onderschatting van de dreiging van cyberspionage.

Swillens wijst er op dat staatshackers kennis stelen en vitale systemen en infrastructuur aanvallen. Hij vindt de beveiliging tegen cyberdreigingen nog niet goed genoeg. Onderbouwing waarom smartphones tijdens vergaderingen waar bedrijfsgeheimen besproken worden risicovol zouden zijn, geeft de MIVD-topman niet.

Wel is bekend dat bijvoorbeeld het Israëlische bedrijf NSO Group smartphonemalware maakt die staten inzetten. Deze software kan de invoer van tekst loggen, screenshots en audio vastleggen, chatberichten onderscheppen en de browsergeschiedenis, contacten en e-mails doorsturen. Dit soort malware wordt via phishing geïnstalleerd op de smartphones van slachtoffers, en maakt misbruik van kwetsbaarheden in iOS en Android. Niet bekend is of andere staten smartphonemalware hebben ingezet in Nederland voor economische spionage.