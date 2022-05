The Outer Worlds verschijnt op 23 oktober op Steam

Obsidian's rpg The Outer Worlds is vanaf 23 oktober verkrijgbaar op Steam. De pc-versie van het spel kwam een jaar eerder uit via de Epic Games Store. Het spel is ook al verkrijgbaar in de Microsoft Store en via het Game Pass-abonnement.

De releasedatum van de Steam-versie staat genoemd op het platform van Valve, maar een prijs wordt nog niet genoemd. Momenteel kost het spel in de Epic Games Store en in de Microsoft Store 60 euro. Het spel werd op 25 oktober 2019 uitgebracht, maar was nog niet op Steam beschikbaar vanwege gedeeltelijke exclusiviteit die door Epic was afgedwongen.

The Outer Worlds is een singleplayer-rpg in een sciencefictionsetting die gemaakt is door Obsidian Entertainment, de studio die ook Fallout: New Vegas op zijn naam heeft staan. In september verscheen de uitbreiding Peril on Gorgon. Later krijgt het spel ook nog de uitbreiding Murder on Eridanos.

Obsidian Entertainment is eind 2018 overgenomen door Microsoft. Nieuwe games die de studio maakt, zullen vermoedelijk niet meer exclusief via de Epic Games Store uitkomen. De studio heeft dit jaar een Early Access-versie van Grounded uitgebracht, die verscheen direct op Steam. Intussen werkt de ontwikkelaar aan een nieuwe grote rpg: Avowed. Dat spel komt volgens geruchten begin 2023 uit.