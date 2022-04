Obsidian brengt singleplayerdemo uit van survivalgame Grounded

Microsoft-studio Obsidian Entertainment heeft een demo van Grounded uitgebracht op Steam en voor Xbox Insiders. De demo bevat 30 minuten gameplay en is tot en met maandag 22 juni speelbaar. De game komt op 28 juli uit via Early Access.

De Grounded-demo is via Steam voor alle geïnteresseerden te downloaden. Xbox-bezitters moeten toegang hebben tot de Xbox Insiders Hub om de consoleversie te kunnen proberen. Volgens de omschrijving kunnen spelers 'een dag in de achtertuin' beleven in de demo. Alleen het singleplayergedeelte is speelbaar.

Grounded werd vorig jaar aangekondigd. De survivalgame lijkt geïnspireerd te zijn op de film Honey I shrunk the kids. Spelers moeten in in de rol van kinderen ter grootte van mieren in de achtertuin zien te overleven, tussen allerlei grote insecten. De game krijgt ook een multiplayermodus voor vier spelers.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Grounded op 28 juli uitkomt in Early Access. De game is vanaf dan ook onderdeel van het Game Pass-abonnement voor de Xbox en pc. Het spel is gemaakt door Obsidian Entertainment, de meest recente titel van die studio is The Outer Worlds. Obsidian werd in 2018 door Microsoft ingelijfd.