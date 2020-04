Survivalgame Grounded komt op 28 juli uit

Obsidian Entertainment, de studio die onder meer bekend is van The Outer Worlds en sinds november 2018 onderdeel van Microsoft is, maakt op 28 juli de de survivalgame Grounded beschikbaar voor de pc en Xbox One. Het betreft een vroegtijdige versie die nog niet geheel af is.

Grounded komt op 28 juli beschikbaar als Early Acces-titel op Steam, maar komt ook beschikbaar als Xbox Game Preview en als onderdeel van de Xbox Game Pass voor console- en pc-gebruikers. In dit spel van Obsidian Entertainment, dat geïnspireerd lijkt op de film Honey I shrunk the kids, moeten kinderen ter grootte van mieren in de achtertuin zien te overleven. Het is volgens Adam Brennecke van Obsidian geen reguliere achtertuin in er zouden de nodige mysteries in schuilgaan.

De sterk verkleinde kinderen krijgen onder meer met insecten te maken die nu ineens heel eng ogen. In de nieuw uitgebrachte trailer, die zich richt op het singleplayerverhaal, is te zien hoe een basis kan worden gebouwd en wapens worden gehanteerd om spinnen en mieren van het lijf te houden. Naast de singleplayer is er een multiplayer voor vier spelers. Daarvoor zijn er voor in-game personages beschikbaar: Max, Willow, Pete en Hoops.