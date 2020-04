Ethernet Technology Consortium geeft specificaties voor 800Gbit/s-ethernet vrij

Het Ethernet Technology Consortium heeft de specificaties van de 800Gbit/s-ethernetstandaard vrijgegeven. Die is gebaseerd op de IEEE 802.3-standaard voor 400Gbit/s-ethernet.

Het Ethernet Technology Consortium meldt dat de 800 GbE-standaard zoveel mogelijk gebruikmaakt van de 400Gbit/s-logica. De 800Gbit/s-specificatie introduceert een nieuwe media access control en een vernieuwde physical coding sublayer, die allebei gebaseerd zijn op huidige 400Gbit/s-technologieën. Een nieuwe physical medium dependent-sublaag voor 800Gbit/s wordt nog niet gedefinieerd in de specificatie. Twee 400Gbit/s-pmd's zouden gebruikt kunnen worden om een 800Gbit/s-interface te vormen, maar daarvoor moet de skew beheerd worden om binnen de specificatie te passen, zo schrijft het consortium.

De 800Gbit/s-specificatie is gebaseerd op de IEEE 802.3bs-standaard voor 400Gbit/s-ethernet, die in 2018 werd uitgerold. Die standaard gebruikt multi-lane distribution om de data van een enkele MAC te verdelen over zestien pcs-lanes. De 800Gbit/s-standaard gebruikt op zijn beurt een 800Gbit/s-MAC en twee gemodificeerde 400Gbit/s-pcs's, om zo acht lanes van ieder 106,25Gbit/s aan te sturen. In totaal zijn er dus 32 pcs-lanes, die beschikken over RS(544,514) forward error-correction.

De IEEE 802.3-standaard gebruikt daarnaast unieke alignment markers voor iedere virtuele lane. Dergelijke markers worden iedere 163.840x257b-blocks ingevoerd. Dit blijft hetzelfde voor 800Gbit/s, maar de hoeveelheid markers wordt verdubbeld en aangepast naar de behoeften van de 800Gbit/s-standaard.

De groep achter de ethernetstandaard stond eerder bekend als het 25 Gigabit Ethernet Consortium, maar deze naam is samen met de release van de 800 GbE-specificatie veranderd. Het consortium werd opgezet voor de ontwikkeling van standaarden voor 25Gbit/s-, 50Gbit/s- en 100Gbit/s-ethernet. De oude naam was daarom niet langer logisch, zo meldt het consortium.