Nederlandse voorloper van wifi krijgt IEEE Milestone Award

Het Institute of Electrical and Electronics Engineers kent een IEEE Milestone Award toe aan WaveLAN. Dit is de technologie waarop wifi is gebaseerd en die in Nederland door een groep technici is ontwikkeld.

De onthulling van de toegekende IEEE Milestone Award vindt op 29 oktober 2019 plaats in theater De Kom in Nieuwegein. Het is de derde mijlpaaltrofee die de IEEE uitreikt voor een Nederlandse vinding. Eerder werd de onderscheiding tegekend voor de ontdekking van supergeleiding in 1911 en de uitvinding van de cd-speler in 1979. Wat heel Europa betreft zijn in de loop der tijd ongeveer 80 IEEE Milestone Awards toegekend en wereldwijd gaat het om meer dan 160 uitreikingen.

Een uitvinding kan de aanduiding IEEE Milestone krijgen als zij meer dan vijfentwintig jaar geleden is gedaan en door het bestuur van het instituut als significante technologische prestatie is erkend. De award betreft een bronzen plakkaat die op een voor de uitvinding relevante plek kan worden opgehangen. In het geval van WaveLAN is dat in Nieuwegein.

Daar demonstreerde een team ingenieurs in november 1987 het eerste prototype voor WaveLAN. Dat deed het team in opdracht van het Amerikaanse bedrijf NCR, dat een draadloos alternatief voor de lantechnieken ethernet, token ring en ArcNet onderzocht voor zijn kassasystemen. In 1990 introduceerde het team, waaronder general manager Cees Links en technisch topman Bruce Tuch, het eerste WaveLAN-apparaat, dat op 900MHz of 2,4GHz werkte. Hoewel het 'draadloze ethernet' veel sneller was dan concurrerende technieken, was het niet meteen een succes.

Bedrijven zoals Apple hadden wel interesse, maar gaven de voorkeur aan een wereldwijde standaard. De Nederlandse NCR-medewerker Vic Hayes nam daarop zitting in de net opgerichte werkgroep om een protocol te ontwerpen voor draadloze lokale netwerken. Hij werd voorzitter van de Working Group for Wireless Local Area Networks en begeleidde de standaardisatie van de techniek, waarna via een 'branding-procedure' de naam wifi is bedacht.

Ter gelegenheid van de toekenning van de award is de stichting Wavelan20 opgericht, die op 29 oktober een symposium over wifi houdt onder de noemer Wi-Fi Past, Present & Future.

Cees Links en Vic Hayes vertellen over de geschiedenis van wifi in een aflevering van Polderpioniers