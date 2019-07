Microsoft staakt Windows 10 1903-update voor Surface Book 2 wegens gpu-probleem

Microsoft heeft de verspreiding van de Windows 10 1903 Update stopgezet voor zijn eigen Surface Book 2-laptops met Nvidia-graphics vanwege een bug. De kans bestaat namelijk dat de videokaart na de update uit het apparaatbeheer verdwijnt.

De bug kan leiden tot prestatieproblemen en instabiliteit. De video-output van de Surface Book 2 legt niet geheel het loodje als de bug zich voordoet, want de Intel-cpu heeft ook een gpu aan boord die het werk overneemt. Er zijn ook Surface Book 2-modellen die geen aparte grafische kaart aan boord hebben en hiervoor geldt de updateblokkade dan ook niet.

Het is niet de eerste keer dat de update met problemen te maken krijgt. Update 1903 laat zich bijvoorbeeld ook niet installeren op pc's met usb-opslagmedia of sd-kaarten en in combinatie met Remote Desktop kunnen zich eveneens problemen voordoen. Het eerste probleem is te verhelpen door de media tijdelijk uit te werpen en aan het tweede wordt gewerkt, zo staat op de statuspagina voor deze versie.

Wellicht in reactie op dit soort problemen heeft Microsoft met ingang van deze update, ook wel bekend als de May 2019-update, de functie geïntroduceerd om specifiek grote updates uit te stellen. Het uitstel kan tot maximaal tot de end-of-serviceperiode duren.