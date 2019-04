Microsoft laat gebruiker kiezen of Windows 10 grote updates moet installeren

Microsoft gaat gebruikers vanaf de komende Windows 10 May 2019 Update meer controle geven over updates voor het OS. Gebruikers kunnen zelf bepalen of en wanneer ze de featureupdates die twee keer per jaar verschijnen installeren, tot de end-of-serviceperiode.

Microsoft brengt gebruikers wel via notificaties op de hoogte dat er actuele updates zijn en ook geeft het bedrijf daarbij het advies dat ze die moeten installeren, maar het uiteindelijke besluit over of en zo ja wanneer komt bij de gebruiker te liggen. Dat meldt Microsoft in een update over de Windows 10 May 2019 Update, zoals de komende Windows 10-update blijkt te gaan heten.

Pas als de end-of-service-datum voor een Windows-versie is gearriveerd of in zicht komt, installeert het OS de updates weer automatisch, om te garanderen dat systemen ondersteund blijven. Voor de huidige Windows October 2018 Update is de end-of-service-datum van de Home- en Pro-versies bijvoorbeeld 12 mei 2020.

Om gebruikers duidelijk te maken welke update gereed staat, komt er een Download & install-knop bij de Windows Update-instellingen, specifiek voor de featureupdates die twee keer per jaar verschijnen. Microsoft brengt deze knop eind mei ook naar Windows 1809 en 1803, oftewel de April 2018- en October 2018-versies. De Check for updates-knop van Windows Update is vanaf dan alleen nog voor de maandelijks patches en beveiligingsupdates.

Gebruikers van Windows 10 Pro, Enterprise en Education hadden al de mogelijkheid om updates te pauzeren en die optie komt nu ook naar Home. Het gaat daarbij om zowel de maandelijkse als de featureupdate en die kunnen vijf keer met telkens zeven dagen uitgesteld worden. Die pauzering komt dus in de plaats van de snooze-optie.

Verder komt er een optie om Windows te laten bepalen wanneer het handig is om updates uit te voeren op basis van gebruikspatronen. Dit moet voorkomen dat gebruikers onverwacht met reboots geconfronteerd worden. Vanaf Windows 10 Anniversary Update was er al een active hours-functie, maar gebruikers deze moesten handmatig aanpassen als ze andere actieve uren wilden instellen dan tussen 08.00 en 17.00 uur.

Microsoft voert verder veranderingen door om na het verspreiden van updates snel ernstige probleemgevallen te detecteren, ook al gaat het om beperkte hoeveelheden van systemen met problemen. Daarnaast breidt de softwareontwikkelaar de Windows 10 Update History-pagina uit met een dashboard over de actuele status van updates. In dat overzicht komen problemen die spelen te staan, inclusief samenvattingen en opties om de content te delen via e-mail of sociale media.

Met de wijzigingen wil Microsoft voorkomen dat Windows-updates nog grootschalige problemen geven zoals bij de October 2018 Update. Die problemen zorgden er uiteindelijk voor dat deze versie pas vorige week breed beschikbaar gemaakt werd. Eerder maakte Microsoft al bekend dat problematische updates automatisch teruggedraaid gaan worden bij getroffen systemen.

De May 2019 Update verschijnt vanaf eind mei voor de eerste lichting reguliere gebruikers, die deze dan via 'Download and install now' kunnen binnenhalen. Vanaf volgende week geeft Microsoft de Release Preview vrij aan Windows Insider-testgebruikers. Deze versie bevat naast grafische wijzigingen ook een scheiding tussen Cortana en de zoekfunctie en een slider voor de schermhelderheid in Action Center.