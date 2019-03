Preview-build Windows 10 Home heeft optie om updates 35 dagen lang te pauzeren

Het lijkt erop dat Windows 10 Home met ingang van update 1903 de mogelijkheid krijgt om de installatie van updates 35 dagen lang te pauzeren. Dat is nu nog zeven dagen. Bij de Pro- en Enterprise-versies is de optie om 35 dagen lang te wachten al aanwezig.

Wanneer een gebruiker updates pauzeert in Windows 10 wordt er gedurende die periode geen enkele update geïnstalleerd. Dat geldt dus voor zowel veiligheidsupdates als feature-updates. Nadat de pauze voorbij is, worden alle achterstallige updates geïnstalleerd. Pas daarna kan het apparaat opnieuw de pauzeerstand worden gezet. Dit meldt Ars Technica.

De website zag de mogelijkheid om updates in de Home-editie 35 dagen lang te pauzeren in een preview-build. Ars spreekt wel onterecht van 'defer' wanneer ze 'pauze' bedoelen. Dat zijn twee verschillende functies. Defer is de optie om het doorvoeren van installatieveiligheids- of feature-updates, of beiden, altijd gedurende een specifieke tijd uit te stellen.

De verandering houdt mogelijk verband met de problematische implementatie van de Windows 10 October 2018 Update. Die zorgde er aanvankelijk voor dat gebruikers bestanden, mappen en programma's kwijtraakten. Pas in januari van dit jaar begon de werkelijke automatische verspreiding van de update. Onlangs werd duidelijk dat Windows 10 in het vervolg probeert om problematische updates terug te draaien.