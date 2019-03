Nieuwe versie Skype voor Web biedt hd-videokwaliteit en laat gesprekken opnemen

Microsoft heeft een nieuwe webversie uitgebracht van Skype. De belangrijkste verbeteringen zijn hd-videocalls en de mogelijkheid om videogesprekken op te nemen. Skype voor Web werkt op Windows en macOS, maar wordt uitsluitend ondersteund door de browsers Edge en Chrome.

Skype voor Web is sinds 2016 een alternatief voor gebruikers die geen zin hebben, of toestemming krijgen, om de Skype-client op hun systeem te installeren. De webversie liep wat functionaliteit betreft intussen echter behoorlijk achter op de desktopprogramma’s. De update brengt nu flink wat 'nieuwe' mogelijkheden met zich mee. Zo ondersteunt Skype voor Web nu ook videogesprekken in hd-kwaliteit, zowel in privégesprekken als in groepschats.

Eveneens nieuw voor de webversie van Skype is de functie om videogesprekken op te nemen. Er is ook een verbeterd notificatiepaneel waarop de gebruiker in een oogopslag kan zien wat hij gemist heeft, welke reacties er zijn ontvangen of in welke berichten hij is vernoemd. Via de vernieuwde zoekfunctie kan in hele conversaties naar woorden of zinnen gezocht worden en in de Galerie worden foto’s, bestanden en links voortaan gebundeld weergegeven, zodat de gebruiker niet meer lang door zijn chatgeschiedenis hoeft te scrollen voor die items.

De systeemvereisten voor Skype voor Web zijn tamelijk strikt: de gebruiker dient Windows 10 of macOS 10.12 met de meest recente versie van Google Chrome of Microsoft Edge te bezitten. Andere browsers worden vooralsnog niet ondersteund.