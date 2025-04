Skype komt met vertaaltechnologie die stem nabootst tijdens videogesprekken

Skype introduceert TruVoice, een vertaaltechnologie waarbij kunstmatige intelligentie niet enkel de woorden van een spreker kan vertalen, maar ook de stem van een spreker kan nabootsen. Dit zou leiden tot natuurlijkere videogesprekken tussen mensen die een andere taal spreken.

TruVoice kan volgens Skype aan de hand van spraakherkenning en natural language processing herkennen welke taal er gesproken wordt tijdens een videogesprek, maar gebruikt ook kunstmatige intelligentie om de klank van bepaalde woorden te analyseren. Na deze analyse kan het kunstmatige stemgeluid aangepast worden om meer te lijken op de stem van een spreker.

De technologie is momenteel beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Duits en Chinees. De functie is momenteel beschikbaar in een-op-eengesprekken, maar komt in de loop van de komende maanden naar videogroepsgesprekken en telefoongesprekken.

Eerder deze week kondigde Skype ook een visuele opsmuk aan voor zijn mobiele apps. De apps van de chatdienst kregen nieuwe icoontjes, illustraties en thema's mee. Groepsgesprekken kunnen voortaan 100 leden bevatten en er zijn naar verluidt talloze bugs opgelost.