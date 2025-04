Microsoft laat Europeanen vanaf januari kiezen of ze data in EU willen opslaan

Microsoft begint op 1 januari met de uitrol van de EU Data Boundary. Daarmee kunnen commerciële en publieke organisaties hun gegevens in de EU laten verwerken. Het bedrijf gaat beginnen met klantgegevens van zijn clouddiensten, later komen daar andere gegevens bij.

Vanaf volgend jaar kunnen gebruikers ervoor kiezen om niet meer toe te staan dat hun klantgegevens van de clouddiensten Microsoft 365, Azure, Power Platform en Dynamics 365 de Europese Unie en de European Free Trade Association verlaten. Dat houdt in dat deze gegevens verwerkt en opgeslagen worden in een Europees datacenter. Volgens de techgigant valt hiermee het gros van de persoonlijke gegevens van gebruikers onder de EU-datagrens.

Andere soorten gegevens moeten in de volgende fasen aan de beurt komen, beweert Microsoft. In de tweede fase gaat het om 'gepseudonimiseerde data', zoals loggegevens. Deze fase moet aan het eind van 2023 plaatsvinden. De derde en laatste fase komt in 2024 aan de beurt en betreft gegevens die door het bedrijf van gebruikers worden verzameld tijdens gesprekken met de klantendienst.

Microsoft komt met zijn EU Data Boundary-oplossing naar aanleiding van de AVG-regels van de Europese Unie. Persoonsgegevens mogen buiten Europa verwerkt worden, maar enkel onder bepaalde voorwaarden. Zo mogen bedrijven alleen data exporteren als ze kunnen garanderen dat die in het buitenland even goed beschermd zijn als in Europa. Microsoft beweert dat het bedrijf al voldoet aan deze richtlijnen, maar dat het zakelijke klanten en consumenten met deze oplossing in staat stelt om een beter inzicht te krijgen in waar hun gegevens worden opgeslagen. Microsoft heeft meer dan zeventien datacenters in Europa waarin het de gegevens van klanten kan opslaan en verwerken.