Microsoft-software voor klantenservice krijgt AI-integratie voor schrijven mails

Microsofts software voor klantenservice krijgt integratie van OpenAI-software om kunstmatige intelligentie mails aan klanten te laten schrijven. Mensen kunnen die mails checken en vervolgens doorsturen. De functie heet Copilot.

Microsoft noemt specifiek dat de software een opzet voor de mail kan schrijven. Dat gebeurt op basis van voorgaande correspondentie, interne documentatie en informatie van vertrouwde websites. Met de tool moeten klantenservicemedewerkers sneller meer mails kunnen afhandelen dan nu het geval is.

De AI-integratie in Dynamics 365 gaat verder dan alleen klantenservicesoftware. Copilot komt in veel CRM- en ERP-applicaties van Microsoft. Zo komt het onder meer in Viva Sales, waar Copilot onder meer meetings kan samenvatten en door data kan zoeken om daar ideeën uit te halen. Copilot begint maandag als beperkte preview voor honderden zakelijke klanten.

Microsoft gaat binnenkort de integratie van OpenAI-tools in veel meer toepassingen laten zien, tijdens een presentatie die eind volgende week plaatsvindt. Microsoft bracht eerder Bing uit op basis van ChatGPT en die zit inmiddels ook in Skype en in de Windows-taakbalk.