Microsoft-software voor klantenservice krijgt AI-integratie voor schrijven mails

Microsofts software voor klantenservice krijgt integratie van OpenAI-software om kunstmatige intelligentie mails aan klanten te laten schrijven. Mensen kunnen die mails checken en vervolgens doorsturen. De functie heet Copilot.

Microsoft noemt specifiek dat de software een opzet voor de mail kan schrijven. Dat gebeurt op basis van voorgaande correspondentie, interne documentatie en informatie van vertrouwde websites. Met de tool moeten klantenservicemedewerkers sneller meer mails kunnen afhandelen dan nu het geval is.

De AI-integratie in Dynamics 365 gaat verder dan alleen klantenservicesoftware. Copilot komt in veel CRM- en ERP-applicaties van Microsoft. Zo komt het onder meer in Viva Sales, waar Copilot onder meer meetings kan samenvatten en door data kan zoeken om daar ideeën uit te halen. Copilot begint maandag als beperkte preview voor honderden zakelijke klanten.

Microsoft gaat binnenkort de integratie van OpenAI-tools in veel meer toepassingen laten zien, tijdens een presentatie die eind volgende week plaatsvindt. Microsoft bracht eerder Bing uit op basis van ChatGPT en die zit inmiddels ook in Skype en in de Windows-taakbalk.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 06-03-2023 17:42 83

06-03-2023 • 17:42

83

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Reacties (83)

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Slashdotter 6 maart 2023 18:20
Ik wil aan de ontvangende kant een AI die alle flauwekul ("bedankt voor u mail, wij leven met u mee", 2 alinea's met nietszeggende bla bla bla) er weer uit stript zodat alleen de inhoud overblijft.
Ruud2001 @Slashdotter6 maart 2023 18:32
Zag laatst dit filmpje van een hackaton waarbij ze een app hadden gemaakt die brieven van instanties kan vereenvoudigen naar een lijstje van relevante bulletpoints: https://twitter.com/nielsh/status/1624748597383163904

Dus het moet zeker mogelijk zijn om een AI een bericht te laten strippen tot de kern van de boodschap.
Rinzwind @Ruud20016 maart 2023 19:07
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Indien van overheid: geen mogelijkheid om direct te reageren.
barbarbar @Slashdotter6 maart 2023 20:00
Dat kan, in je mailclient kun Bing vragen een samenvatting te maken ;)
Tintel @Slashdotter7 maart 2023 11:36
Bijzonder dat we dan dus de digitale informatie stroom gebruiken om eest berichten op te tuigen met non-informatie om die er weer vervolgens weer vanaf te strippen. Onder het mom van beleefheid worden er dan heel wat CPU-cycles gespendeerd.... |:(
Orangelights23 6 maart 2023 17:48
Zolang deze taalmodellen de liefde verklaren en zeggen dat ze willen leven/ontsnappen én Microsoft niet kan vertellen hoe dit kan, vind ik het zorgwekkend dat deze jonge technologie overal geïmplementeerd wordt - zeker in dit tempo.

Natuurlijk, AI neemt nog niets volledig over op dit moment, maar als het zo doorgaat wordt het gebruik van AI dermate gestandardiseerd terwijl er te veel onduidelijkheden zijn op dit moment om het op zo’n grote schaal in te zetten.

Ik ben een groot voorstander van deze technologie, maar een groot tegenstander van de grootschalige uitrol.
k995 @Orangelights236 maart 2023 18:08
Zolang deze taalmodellen de liefde verklaren en zeggen dat ze willen leven/ontsnappen én Microsoft niet kan vertellen hoe dit kan
? Dat is gewoon omdat deze geabseerd zijn op de teksten die je die geeft. Waar dit dus instaat.
Geen idee waar je haalt dat dit iets speciaal is.

Dit is geen echte AI als je dat denkt hoor, dit is gewoon een snelle en slimme manier van zaken kunnen ophalen en samenstellen.
pim @k9956 maart 2023 18:18
Dit is wél echte ai.

Volgens mij ben je in de war met Artificial general intelligence.
R4gnax
@pim6 maart 2023 20:14
Dit is wél echte ai.
Nee. Dat is het niet. Intelligentie houdt in dat je kunt redeneren en o.a. causale verbanden kunt vaststellen.
Huidige deep learning gebruikt een complex web aan gewogen waarden om heel snel correlaties aan te tonen, maar echt redeneren kan het nog steeds niet.

Als bijv. ChatGPT / OpenAI echt intelligent was, dan was het bijv. niet mogelijk geweest om de bot middels gerichte vragen allerlei interne informatie van Microsoft over het mission statement van hun AI technologie, prijs te laten geven. Dan zou de bot hebben geweten, uit de eerste paar alinea's van dat mission statement - dat het interne bedrijfsinformatie betrof die het niet naar buiten had moeten sturen.

Maar dat weet deze kunstmatige 'intelligentie' niet; want het kan niet redeneren om nieuwe verbanden aan te leggen. Het kan enkel een enorme brei aan data naar binnen geschept krijgen en via externe stimuli 'leren' welke gegevens gekoppeld mogen worden; en welke niet, omdat het daar 'straf' voor krijgt. Het is kunstmatige stupiditeit - niet slimmer dan een dier.


En iedereen staat hartelijk te klappen en te lachen als Otto laat zien dat zijn varken met hoefslagen kan laten zien dat 1 + 2 = 3, maar na een paar minuten heeft iedereen toch echt z'n buik vol van die side-show en gaan we weer met z'n allen verder.
Het enige verschil tussen die situatie en de huidige situatie met deep learning, is dat de laatste iets meer industriële backing heeft om 'meer kunstjes' te ondersteunen en de houdbaarheid op te rekken.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 27 juli 2024 14:53]

pim @R4gnax7 maart 2023 07:38
Je hebt ongelijk.
Artificial Intelligence is tal van toepassingen:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

Ook speech recognition is ai, een schaakcomputer is ai, de YouTube recommendation engine is ai.
Jullie zijn in de war met narrow ai en general ai.

"Echte" ai is een zelf verzonnen woord.

[Reactie gewijzigd door pim op 27 juli 2024 14:53]

Tintel @pim7 maart 2023 11:42
Je hebt gelijk. Maar ik vermoed (en daar ben ik het mee eens) dat @R4gnax bedoeld dat geen sprake is van echte intelligentie (ipv echte AI). In reactie op de opmerking dat deze AI zou willen leven. Dat is enkel een afspiegeling van teksten van mensen die hetzelfde zeggen op het internet. Wat dan ook nog eens dubbelzinnig is, aangezien die mensen dus al leven. Ze bedoelen natuurlijk de diepere betekenig van 'leven' (bijv. genieten, niet alleen maar werken, eten, slapen). Maar dat 'snapt' de AI natuurlijk niet.
R4gnax
@pim7 maart 2023 22:26
Het valt onder de term "artificial intelligence" - die ook mindere vormen behelst dan wat als echte intelligentie bestempeld zou mogen worden.

Dat is wat ik bedoel als ik het verschil duid door te spreken over (echte) kunstmatige intelligentie en kunstmatige stupiditeit. Alles wat op het moment van de band rolt, valt onder die laatste.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 27 juli 2024 14:53]

Zyppora @R4gnax6 maart 2023 21:04
Huidige deep learning gebruikt een complex web aan gewogen waarden om heel snel correlaties aan te tonen, maar echt redeneren kan het nog steeds niet.
En hoe denk je dat (menselijke) organische hersenen werken? :) Dat het geen bits en bytes zijn wil niet zeggen dat de huidige AI/ML neurale netwerken niet gewoon afgekeken zijn van hoe de natuur het ons heeft voorgedaan.
Als bijv. ChatGPT / OpenAI echt intelligent was, dan was het bijv. niet mogelijk geweest om de bot middels gerichte vragen allerlei interne informatie van Microsoft over het mission statement van hun AI technologie, prijs te laten geven. Dan zou de bot hebben geweten, uit de eerste paar alinea's van dat mission statement - dat het interne bedrijfsinformatie betrof die het niet naar buiten had moeten sturen.
Dat noemen we in de volksmond social engineering, en werkt op een hoop mensen ook uitermate goed.
Maar dat weet deze kunstmatige 'intelligentie' niet; want het kan niet redeneren om nieuwe verbanden aan te leggen. Het kan enkel een enorme brei aan data naar binnen geschept krijgen en via externe stimuli 'leren' welke gegevens gekoppeld mogen worden; en welke niet, omdat het daar 'straf' voor krijgt. Het is kunstmatige stupiditeit - niet slimmer dan een dier.
Je bedoelt een beetje zoals we met onze peuters/kleuters omgaan? Dat jij nog geen intellectuele genoegdoening krijgt uit de huidige staat van AI wil nog niet zeggen dat het dan maar geen AI is.
En iedereen staat hartelijk te klappen en te lachen als Otto laat zien dat zijn varken met hoefslagen kan laten zien dat 1 + 2 = 3, maar na een paar minuten heeft iedereen toch echt z'n buik vol van die side-show en gaan we weer met z'n allen verder.
Het enige verschil tussen die situatie en de huidige situatie met deep learning, is dat de laatste iets meer industriële backing heeft om 'meer kunstjes' te ondersteunen en de houdbaarheid op te rekken.
Wat je ziet gebeuren is opschaling. Vroeger waren chatbots relatief simpel ten opzichte van wat we hier hebben. Dat heeft niet te maken met dat de code beter is geworden, maar vooral met de grootte van de modellen (en die van de neurale netwerken, zoals het aantal nodes bijvoorbeeld) die gebruikt worden. Dat aantal 'kunstjes' gaat alleen maar groter worden.

Je kent die uitspraak vast wel: stop nooit met leren. Dat geldt ook voor AI :)
R4gnax
@Zyppora6 maart 2023 21:11
En hoe denk je dat (menselijke) organische hersenen werken? :) Dat het geen bits en bytes zijn wil niet zeggen dat de huidige AI/ML neurale netwerken niet gewoon afgekeken zijn van hoe de natuur het ons heeft voorgedaan.
Voor zover mij bekend is, is het onderzoek naar het modelleren van AI als echte synapsen in een brein, zo goed als stopgezet omdat het onhaalbaar veel hardware-resources vereist om iets complexer als een muis accuraat te modelleren.
Maar ook, en waarschijnlijk voornamelijk, omdat de geldkraan van geldschieters uit de industrie zo goed als dichtgezet is omdat de huidige insteek deep-learning voor de meeste industriële toepassingen 'goed genoeg' geacht wordt en kosten-baten hen meer oplevert voor minder investering.
Tintel @Zyppora7 maart 2023 11:45
En hoe denk je dat (menselijke) organische hersenen werken?
Daar zit dus zo'n beetje het probleem. We proberen de hersenen te benaderen maar of dat lukt dat weten we nog niet. Mensen zijn in staat om veel 'dieper' na te denken dan hetgeen ze is aangeleerd. Dat bewijst hoperlijk toch wel de vooruitgang die we als ras doormaken.
batjes
@R4gnax6 maart 2023 20:41
Intelligentie houdt in dat je kunt redeneren en o.a. causale verbanden kunt vaststellen.
Genoeg mensen kunnen dat niet eens. Ligt er dus maar net aan waar je de lat legt.

Zelfs al komt het niet voorbij de intelligentie van een 3-jarige. Het is nog steeds een indrukwekkende ontwikkeling waar ontzettend veel potentie in zit.

Op IRC zag je zo'n 15 jaar geleden ook een ontwikkeling voor 'smart chatbots' waar je gesprekken mee kon voeren en als je het verschil tussen die eerste chatbots en ChatGPT ziet.... Holy moly. Het concept is eigenlijk weinig veranderd sindsdien, maar de techniek erachter heeft een vogelvlucht genomen.

Enkele jaren geleden hebben wat slimme koppen wat algoritmes bedacht die het mogelijk maakte om best geavanceerde OCR live toe te passen (al die snapchat filters enzo) op mobiele apparaten. Dit is een kleine onzichtbare revolutie geweest in de techniek, bizar wat er sindsdien mogelijk mee is.

ChatGPT's AI heeft de potentie de volgende (veel grotere) digitale revolutie te veroorzaken in mogelijkheden. Wat een hele belangrijke 'feature' is, is het veel beter geoptimaliseerde gebruik van resources. Als ze hiermee kunnen zorgen dat de load c.q. kosten van de Bing Search gehalveerd kan worden, is dat voor Microsoft al een enorme verbetering. Een zoekmachine bouwen en onderhouden is een gigantische klus.
k995 @pim6 maart 2023 18:20
IK reageer op "dat ze willen leven/ontsnappen"
Orangelights23 @k9956 maart 2023 20:14
Ik denk je dat je mij niet begrijpt.

Het gaat erom dat Microsoft hun eigen taalmodel niet onder controle heeft. En gebeurt er iets geks, want dit namelijk compleet opgeblazen op het internet dat dit is gebeurt, dan kan Microsoft dit niet verklaren. Dat laat zien dat deze technologie nog veel te jong is. Typisch een voorbeeld van het AI black box probleem.
k995 @Orangelights236 maart 2023 20:40
Dat kunnen ze wel, nogmaals waar haal je dat dit onverklaarbaar was?
Nogmaals er is hier niks raar aan, dit is gewoon verdergaan op hoe de persoon die hen aansprak spreekt en daarop bouwen.
latka @Orangelights236 maart 2023 17:53
MS lijkt de wedstrijd te willen winnen door de eerste zijn, niet door de beste te zijn. In het verleden liepen ze altijd achter de feiten aan (mobile, internet) en ditmaal niet. Of het verstandig is zal de toekomst leren, tot die tijd zie ik het vooral als entertainment.
field33P @Orangelights236 maart 2023 17:58
Op zich is de uitrol vooralsnog geen probleem voor zolang de daadwerkelijke besluiten (om bijvoorbeeld iets te verzenden) door een mens genomen worden die ook verantwoordelijk gehouden kan worden. Het automatiseren van de besluiten zelf lijkt me in dit stadium nog geen goed idee.
Cergorach
@Orangelights236 maart 2023 21:31
vind ik het zorgwekkend dat deze jonge technologie overal geïmplementeerd wordt
Deze technologie is ouder dan de meeste tweakers! Als we het hier hebben over AI, dan hebben we het eigenlijk over neurale netwerken, neurale netwerken bestaan al 65 jaar (1958). De eerste theorie daarachter is nog een jaar of 15 ouder.

Op sommige vlakken gebruiken we dit eigenlijk al jaren, verschillende computer verdedigingssoftware is bv. hierop gebaseerd. Zaken als auto complete hebben we al veel langer, zaken als suggesties bestaan ook al langer, wat hier gebeurd is alleen op een veel grotere schaal, met veel meer resources.

Dit is niet anders dan veel andere technologieën zoals het Internet of computers, je hebt over diens historie gewoon een aantal kritieke mijlpalen die indruk maken op de doorsnee mens, dit is een van die mijlpalen. Dat gebeurd meestal wanneer het toegankelijk wordt voor een enorme hoeveelheid consumenten.

Je moet, net zoals je dat met alles doet, goed nadenken wat je doet en hoe het werkt. Je leert ook (als kind) dat je niet met een metalen vork in een stopcontact moet poeriken! Maar met zoals zoveel zaken, wat een aantal mensen weten, maar wat velen doen kan iets heel anders zijn. We weten allemaal dat roken slecht is, maar het wordt nog steeds overal verkocht. We weten dat rijden onder de invloed niet mag, heel veel mensen doen het alsnog. We weten dat je niet blind moet geloven wat men op het internet roept *facepalm*. Waarom zou je dan wel blind geloven wat een chatbot zegt?

Deze implementatie heet niet voor niets copiloot! Je bent nog steeds verantwoordelijk voor wat wordt verstuurd, jij bent er nog steeds zelf bij om de inhoud te controleren. Dus wat is hier eng aan? Hoe vaak heb je communicatie/documentatie beoordeeld/verbeterd van anderen? Dat gebeurd regelmatig bij mij. Dit is niets meer dan dat iemand wat schrijft, jij het controleert, het verbeterd en dan verstuurd.

Bron:
https://www.ibm.com/sa-en/topics/neural-networks
Orangelights23 @Cergorach7 maart 2023 07:48
Je snapt volgens mij wel wat ik bedoel ;) de huidige staat van de technologie is jong. Ik kan het weten, heb in 2016 een PhD paper geschreven over AI. Maar de basis is zeker al tientalen jaren oud, klopt zeker.
Xfade @Orangelights236 maart 2023 18:12
Iemand have John Oliver z'n AI stukje gekeken? Erg interessant.
Antenne Bayern 6 maart 2023 17:56
Microsofts software voor klantenservice krijgt integratie van OpenAI-software om kunstmatige intelligentie mails aan klanten te laten schrijven.

Breng de board of directors nou niet op idee-en nu gaan ze alle klantenservice medewerkers ontslaan tbv van efficiëntie en kosten besparingen. //
langestefan @Antenne Bayern6 maart 2023 18:03
Dat gebeurt al. En geef ze eens ongelijk. Je kunt er wel van walgen, maar het is exact hetzelfde als een productie medewerker vervangen met een robot. Zolang de chatbot mij goed kan helpen interesseert het me vrij weinig of het een mens of een computer is. *Met de kanttekening dat dit nu niet het geval is bij de meeste bedrijven die al chatbots gebruiken voor de klantenservice en je uiteindelijk toch een echte medewerker nodig hebt. Hopelijk wordt dat in de toekomst beter
Some12 @langestefan6 maart 2023 19:22
Dat is het ‘em dus: ik ben niet te dom om na te denken. (Denk ik zo) Ik ben niet te dom om het internet raad te plegen. Dank u. (Ik heb het tegen Microsoft, in deze)

Waar ik menselijk contact wil hebben bij een klantenservice is omdat ik iets voor elkaar gekregen wil krijgen. Het zou daarbij fijn zijn als de andere kant van de lijn het ook deed (nadenken) en contact met mij zou maken.

Buiten dat deze doen-alsof antwoorden natuurlijk uitermate beledigend zijn, zou ik, indien ik als consument een keuze zou hebben, zeer waarschijnlijk ook nog eens een bedrijf gaan boycotten als ze deze AI shit in mijn gezicht gaan spuwen.

Hoezo anti-marketing? Ik dacht dat moderne marketing geen monoloog maar een dialoog was, dat je als bedrijf met de potentiële afnemer hebt.

Natuurlijk bespaard het kosten, net als de CEO van een bedrijf ontslaan en vervangen door een AI.
langestefan @Some126 maart 2023 19:39
Je bent vrij om voor een bedrijf te kiezen dat geen gebruik maakt van AI en je zult daarin niet alleen zijn. Dat zullen voornamelijk kleine bedrijven zijn die niet de kennis of het vermogen hebben om AI effectief in te zetten. Die bedrijven kunnen zich dan toch onderscheiden door mensen in te zetten in de klantenservice. Maar om te denken dat grote bedrijven iets geven om jouw mening met betrekking tot AI is naïef, dat mensen vervangen worden is onvermijdelijk.
R4gnax
@langestefan6 maart 2023 20:45
dat mensen vervangen worden is onvermijdelijk
Het is heel vermijdelijk en het is bijv. in de Nederlandse wet nu al zo dat bijv. bij koop op afstand een bedrijf verplicht is contactinformatie te publiceren waarmee persoonlijk, dwz menselijk, contact mogelijk is.

En in bijv. de Digital Services Act is op EU niveau al verankerd dat het verboden is om beslissingen inzake klachten over moderatie van inhoud die door gebruikers op een digitaal platform is gepubliceerd, af te laten handelen door een geautomatiseerd model. Daar geldt een verplichting dat dit via menselijke wegen afgehandeld moet worden.

En in de AVG/GDPR is verankerd dat een betrokkene van wie persoonsgegevens verwerkt wordt, een recht heeft om beslissingen op basis van verwerkte gegevens niet te laten verlopen via volledig geautomatiseerde processen, waar deze bijv. financiële impact hebben. (Denk bijv. aan het aanvragen van een lening en de beslissing hoe kredietwaardig je bent.)

Zo zullen er nog wel meer volgen.
Elke keer dat de industrie het probeert; en elke keer dat de uitwassen bewijzen dat er wetgeving nodig zal zijn om te voorkomen dat kleine groepen burgers de dupe van falende kunstmatige leermodellen worden. (Hoe ironisch trouwens dat het de NL overheid is -- de wetgever zelf; die al eens met het gebruik van overheidswege van zulke modellen grondig op de kloten heeft gekregen van de EU.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 27 juli 2024 14:53]

Some12 @langestefan7 maart 2023 02:24
Dat zou dom zijn. Een verkeerde spacing in een docx document, geopend in een alternatieve tekstverwerker, voelt ineens een stuk minder onaantrekkelijk aan op deze manier. Een Surface kan je ook vervangen door een Macbook. En Onedrive kan ook makkelijk vervangen worden voor een andere backup oplossing voor in de toekomst. (Valt af, oeps)

En het tegenovergestelde van mond-op-mond reclame is mond-op-mond klanten missen. (Die ene computer nerd in de familie gaat je niet meer Microsoft aanraden voor zaken)

Google mist al screentime op YouTube omdat ik niets gesuggereerd wil krijgen door AI en Facebook en Instagram zijn al inactief.
langestefan @Some127 maart 2023 02:42
En aan de andere kant raad ik mensen juist bedrijven aan die voorlopen met AI. Die weten tenminste wat innoveren is en zijn niet bang om het al in een vroeg stadium in te zetten. Er moet iemand voorop lopen :D
mjtdevries @langestefan7 maart 2023 11:06
Je raad dus bedrijven aan die niet verder kijken dan hun neus lang is wanneer ze het woord AI horen.
En die zich niet druk maken om de AVG etc. Fijn advies.

Je kunt voorop lopen op de goede en verkeerde wijze. Niet kijken naar de wijze waarop ze voorop lopen is nogal risicovol.
langestefan @mjtdevries7 maart 2023 11:11
Ik zie niet in wat de AVG te maken heeft met een chatbot AI.
mjtdevries @langestefan7 maart 2023 11:12
Jij denkt niet dat een chatbot ooit persoonsgegevens verwerkt?
En dat zeg je in een reactie op een nieuwsitem over chatbots voor klantenservices?
langestefan @mjtdevries7 maart 2023 11:20
Dat is toch nu ook al van toepassing bij de klantenservice? Je zou zelfs kunnen stellen dat het veiliger en minder privacy gevoelig is omdat er geen mens bij te pas komt.
mjtdevries @langestefan7 maart 2023 13:06
onveiliger omdat niemand weet wat er met die data gebeurd en hoe die AI bot dat per ongeluk bloot kan leggen bij niet bevoegden
langestefan @mjtdevries7 maart 2023 13:16
En dat baseer je op wat precies?
R4gnax
@langestefan7 maart 2023 22:34
En dat baseer je op wat precies?
Het feit dat ChatGPT dat bijv. al onbevoegd gedaan heeft met Microsoft's interne mission statement voor het inzetten van de technologie, waar in staat dat de engine haar eigen interne naam "Sydney" niet prijs mag geven. En dat dus gewoon via omwegen alsnog doet:
https://twitter.com/kliu128/status/1623472922374574080


En als je door wilt lachen over verdere flaters (-1 * -1 * -1 = 1 klaarblijkelijk, bijv.) :
https://github.com/giuven95/chatgpt-failures

Het is gewoon nog steeds een totaal onbetrouwbaar stuk speelgoed, wat nu met veel bombarie als 'de oplossing' verkocht wordt. Nou; 🍿 pof de popcorn maar vast. 🍿
Dit gaat nl. de komende maanden nog leuk worden wanneer mensen ineens op grotere schaal hun hoofd gaan stoten. Ja; chatGPT kan praten. Maar wat het verkondigt kan nog steeds gewoon klinkklare onzin zijn.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 27 juli 2024 14:53]

langestefan @R4gnax7 maart 2023 22:46
Dit komt door fouten in de training data. Heeft verder niks te maken met de input, immers chatGPT kan deze niet opslaan. ChatGPT kan overigens helemaal niks opslaan, maar dat terzijde.
R4gnax
@langestefan7 maart 2023 22:55
Nee; dat komt omdat modellen zoals chatGPT geen wereld-model hebben. Ze zien alleen 'woorden' maar hebben geen besef van hoe de fysieke wereld daar achter werkt en hoe bepaalde zaken tot elkaar in relatie staan. Problemen met syntax vs semantiek; correlatie vs causatie; en ontbreken van besef van referentiekader (dwz ChatGPT 'weet niet wat het niet weet') zijn drie bekende gebieden waar nog hard aan moet worden gewerkt.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 27 juli 2024 14:53]

langestefan @R4gnax8 maart 2023 00:11
Ik ben het eens met je constatering m.b.t. tekortkomingen van ChatGPT maar ik ben het niet eens met je oorzaak-gevolg relatie. ChatGPT bezit geen intelligentie, het is goed in taal en analyse. Dat is voldoende voor een eerste lijns chatbot.
wiseger @langestefan7 maart 2023 12:00
Er zijn grote risico's m.b.t. boze klanten die zich niet geholpen voelen, zich niet serieus genomen voelen en die zelfs hun rechtsbijstand in gaan zetten indien de Chatbot niet goed functioneert en geen oplossing aandraagt voor een ontstaan probleem.

Menselijk contact is vaak noodzakelijk op een klantenservice om tot een oplossing te komen met een klant.

Kan je wel een button toevoegen 'wilt u een mens spreken' maar dan mag je al snel erop rekenen dat bijna iedereen op die knop drukt.

Een klantenservice is echt zeer uitdagend om een ChatBot aan te leren. Er komt namelijk heel veel begrip bij kijken.
langestefan @wiseger7 maart 2023 12:30
Er zijn grote risico's m.b.t. boze klanten die zich niet geholpen voelen, zich niet serieus genomen voelen en die zelfs hun rechtsbijstand in gaan zetten indien de Chatbot niet goed functioneert en geen oplossing aandraagt voor een ontstaan probleem.
Dat is gebaseerd op de huidige situatie. En ja ik ben het er mee eens dat de huidige chatbots niet toereikend genoeg zijn. Maar uiteindelijk lepelen klantenservice medewerkers ook maar wat op uit een handboek, het is geen complex probleem.
Menselijk contact is vaak noodzakelijk op een klantenservice om tot een oplossing te komen met een klant.
Waar baseer je dat op? Mijn ervaring met klantenservice is dat ze mijn probleem lezen --> in een database met bekende problemen zoeken --> specifieke oplossing vinden --> copy pasta. Ja, er zijn uitzonderingen natuurlijk zoals wanneer je support nodig hebt voor een complex software pakket waar je bedrijf gebruik van maakt oid. Maar dat is niet het type klantenservice waar we het hier over hebben, dit gaat om simpele 1e lijns problemen.
Kan je wel een button toevoegen 'wilt u een mens spreken' maar dan mag je al snel erop rekenen dat bijna iedereen op die knop drukt.
Dan zorg je er als bedrijf voor dat die knop pas zichtbaar wordt als de klant er niet uit komt met de AI. Je kunt in principe voor de gehele eerste lijn AI inzetten, mocht een klant er dan niet uit komen dan kun je naar de tweede lijn doorgezet worden waar je door een mens geholpen word. Zo gebeurt het nu ook al namelijk.
wiseger @langestefan7 maart 2023 12:37
Menselijk contact is vaak noodzakelijk op een klantenservice om tot een oplossing te komen met een klant.
Waar baseer je dat op?
Op mijn persoonlijke ervaringen met klantenservices. Eerstelijns klantenservice is wat mensen inschakelen indien een product niet aan hun verwachtingen voldoet.

Alle helpdesk ChatBots die ik de laatste jaren heb moeten gebruiken eindigden met de vraag: 'wilt u contact met een medewerker'. Geen enkele ChatBot bood een oplossing, alleen maar gedoe om door heen te komen voordat ik met een medewerker kon chatten of spreken.

Deze chats waren met Essent, AH Bezorgservice, PostNL en recentelijk nog Bol.com.
langestefan @wiseger7 maart 2023 12:41
Daarom zeg ik ook, dit is gebaseerd op de huidige situatie. De meeste chatbots waar ik mee 'gesproken' heb waren gewoon geprogrammeerd. We gaan nu pas chatbots zien die gebruik maken van taal modellen.
wiseger @langestefan7 maart 2023 12:49
Maar gaan die dan ook met echte oplossingen komen wanneer ze gebruik maken van een taalmodel? Uiteindelijk draait alles om begrip.

Als voorbeeld mijn laatste Helpdesk contact. Die was met bol.com. Had een inbouwkoelkast besteld via bol.com maar die bleek toch net niet in de nis te passen. Dus wilde ik die retourneren. Kwam niet door de ChatBot heen, die bleef maar hameren op terugsturen via post.nl of inleveren bij een pick-up punt.

Toen ik eindelijk het telefoonnummer gekregen had kreeg ik de helpdesk medewerker aan de lijn. Toen ik zei dat ik een inbouwkoelkast terug wilde sturen, begreep die meteen het probleem. Geen gezeur over post.nl of pick-up punt maar hij ging contact opnemen met leverancier die een ophaal afspraak zou maken. Twee dagen later werd mijn koelkast opgehaald.

Nadat dat allemaal gebeurt was, zou ik binnen vijf dagen mijn geld terug krijgen. zeven dagen later niks ontvangen. Dus weer naar de klantenservice, jawel de chat bot. Die bleef maar hameren dat ik binnen vijf werkdagen mijn geld terug zou krijgen echter het was al zeven dagen geleden. Toch maar weer gebeld en jawel, de medewerker snapte meteen het probleem en ging erachter aan. Twee dagen later had ik mijn geld terug.
langestefan @wiseger7 maart 2023 12:55
Maar gaan die dan ook met echte oplossingen komen wanneer ze gebruik maken van een taalmodel? Uiteindelijk draait alles om begrip.
Ja. Taalmodellen werken fantastisch met de juiste context. Probeer chatgpt maar eens dan zul je beter begrijpen wat de limitaties maar ook de sterke punten van AI op dit moment zijn.
wiseger @langestefan7 maart 2023 13:05
Ik heb naar ChatGPT gekeken maar die genereert tekst. De tekst generatie zal wel gekoppeld moeten worden aan acties, de bot zal beslissingen moeten nemen. Dat is wat een helpdesk medewerker momenteel goed kan, die wijkt meteen af van zijn script als hij het probleem begrijpt en komt met een oplossing.

Ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen. We gaan het zien, maar momenteel levert de huidige generatie Helpdesk bots mij in ieder geval alleen frustraties op.
langestefan @wiseger7 maart 2023 13:57
Ik heb naar ChatGPT gekeken maar die genereert tekst. De tekst generatie zal wel gekoppeld moeten worden aan acties, de bot zal beslissingen moeten nemen. Dat is wat een helpdesk medewerker momenteel goed kan, die wijkt meteen af van zijn script als hij het probleem begrijpt en komt met een oplossing.
Klopt. Maar dat blijkt toch wel mogelijk, gezien alle nieuwe OpenAI integraties van Microsoft
Orangelights23 @langestefan6 maart 2023 18:07
Maar is het vervangen of ondersteunend aan? Komende jaren is AI nog niet goed genoeg om taken volledig over te nemen.
dutchruler @Orangelights236 maart 2023 18:23
Komende maanden zal je bedoelen.
Het gaat echt snel nu.

Net deze nog gezien op youtube over text to video
https://www.youtube.com/watch?v=qnHbGXmGJCM&t=335

Dit gaat echt geen jaren duren. 80% van kantoor en computer werk gaat weg en
het is maar de vraag of er net zoveel voor terug komt.

Stel je voor dat door AI de performance 800x omhoog gaat, dan zou het zo maar kunnen
dat het niet de vraag is hoeveel we moeten werken, maar hoeveel we willen werken.

Als je op je kantoor afdeling in plaats van 100 man, hetzelfde kan doen met 5 man, wil je dan met 100 man een performance verbetering van 20x de output ?

Leuke vraagstukken.
Yucon @dutchruler6 maart 2023 19:21
Dat zou kloppen als bedrijven nu ook al hun winsten met hun medewerkers zouden delen. Dat doen ze niet; in plaats daarvan focussen ze op zo weinig mogelijk betalen en zoveel mogelijk winst afromen.

Ik zie niet in waarom efficiencywinst door AI daar ineens verandering in zou brengen.
dutchruler @Yucon6 maart 2023 19:32
Dat gebeurt wanneer je kijkt naar universeel basisinkomen en hoe bedrijven het zouden kunnen betalen. Het is waarschijnlijk dat bedrijven een hogere belasting zullen betalen naarmate ze minder werknemers hebben vanwege AI.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een extra 30% van de winst als belasting wordt afgedragen. Dit lijkt misschien veel, maar uiteindelijk is het nog steeds veel goedkoper dan al die werknemers in dienst houden, en producten en diensten kunnen ook veel goedkoper worden gemaakt.

Dit zou naar mijn mening ook betekenen dat minder mensen hoeven te werken, waardoor producten en diensten goedkoper worden. Dit zal echter wel leiden tot belangrijke vragen over de zin van het leven als je niet meer 70% van je tijd bezig bent met werk en geldzaken.

Uiteindelijk zal de waarde van geld weinig betekenis hebben en zal onze samenleving drastisch veranderen.
langestefan @Orangelights236 maart 2023 18:21
Komende tijd zal het misschien nog ondersteunen zijn. Op termijn zal het vervangen zijn. Hoe lang die termijn is ligt er aan hoe succesvol de test van Microsoft nu zal zijn.
R4gnax
@langestefan6 maart 2023 20:21
Op termijn zal het vervangen zijn.
Dat idee kun je vergeten. Daar is de EU al voor gaan liggen. Voor diverse zaken is het nu al verboden dat processen tussen consument en bedrijf volledig via algoritmes en deep learning modellen geautomatiseerd worden en zonder tussenkomst van menselijk beslissingsvermogen plaatsvinden.

En de roep naar het gebruik van deze techniek aan banden te leggen zal met elke flater die door de media onder een vergrootglas gelegd wordt, alsmaar groter worden.

Wie kent er het voorbeeld nog van de Microsoft account met alles wat er onder hangt, wat pardoes op slot gaat omdat volgens het AI dat de foto's in jouw backup op Azure analyseert, die de foto's van jouw jongste telg die de eerste keer in bad aan het spelen is in de bubbels aan heeft gemerkt als kinderporno?

Mensen die het overkwam (en nog overkomt) hebben er een monumentale taak aan om weer toegang te krijgen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 27 juli 2024 14:53]

langestefan @R4gnax6 maart 2023 20:23
Het gebeurt nu al. Dus ik heb geen idee waar je het over hebt.
R4gnax
@langestefan6 maart 2023 20:34
Dat iets gebeurt betekent nog niet dat het ook van de wet mag, of zal blijven mogen.

Voorbeeld:
deep learning die volledig geautomatiseerd door gebruikers op een digitaal platform gepubliceerde content, weghaalt. Gebeurt vast en zeker op een paar platformen nu.

Vanaf 2024 (en voor 'zeer grote' diensten sinds nov 2022) mag dit middels de Digital Services Act niet meer.
Je bent als platformhouder namelijk verplicht om wanneer je content verwijdert die niet verenigbaar is met de voorwaarden van jouw dienst, de gebruiker daarvan op de hoogte stellen incl. een uitleg met verwijzing naar jouw voorwaarden waarom de geplaatste content in overtreding is. Er is een wettelijke verplichting dat deze informatie accuraat en compleet moet zijn, en van het niveau moet zijn dat deze moet kunnen dienen als ingevoerd bewijs in alle vormen van gerechtelijke procedure waar de gebruiker binnen zijn recht van verhaal gebruik van zou kunnen maken.

Zolang een deep learning model daar geen gegarandeerd accurate assessment op kan maken, kun je het niet daar aan overlaten zonder deze wet te overtreden. Je hebt een plicht om te zorgen dat die informatie accuraat is.
Je kunt deep learning toepassen om bepaalde zaken zoals copyright-beschermde content te herkennen; of illegale content zoals kinderporno. Maar de uiteindelijke beslissing moet zolang AI niet betrouwbaar is, door mensenhanden gemaakt worden - anders ben je gewoon laakbaar.

Daarnaast is het zo dat je een interne klachtenafhandelingsprocedure moet voeren om in dit soort gevallen wederhoor toe te passen op dit soort beslissingen, en de consument een manier te geven de beslissing aan te vechten indien deze onterecht is. Deze procedure mag niet weg-geautomatiseerd worden. Er is een wettelijke verplichting om de klacht door een mens te laten afhandelen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 27 juli 2024 14:53]

langestefan @R4gnax6 maart 2023 20:42
Ik snap niet wat dit allemaal te maken heeft met een klantenservice AI chatbot.
R4gnax
@langestefan6 maart 2023 20:50
Ik snap niet wat dit allemaal te maken heeft met een klantenservice AI chatbot.
Ik reageer op jouw commentaar dat het nu al gebeurt, en dat dat bewijs zou zijn dat niemand er wettelijk voor is gaan liggen. Dat doe ik met een praktijk voorbeeld dat laat zien dat de status quo veranderlijk is.

Maar goed; als je een actueel voorbeeld wilt wat geijkt is op de algemene klantenservice: online winkels zijn bij koop op afstand volgens de NL wet verplicht contactinformatie voor klanten te publiceren dat efficient en direct persoonlijk contact voor o.a. productondersteuning en klachtafhandeling mogelijk maakt.

Geen chatbot dus.
Dat mag weliswaar een optie zijn; maar de optie persoonlijk - menselijk - contact moet er ook zijn en mag niet verborgen opgesteld worden.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 27 juli 2024 14:53]

langestefan @R4gnax6 maart 2023 20:53
Dat mag weliswaar een optie zijn; maar de optie persoonlijk - menselijk - contact moet er ook zijn.
Ik zeg nergens dat iedereen vervangen kan worden. Ik zeg dat de klantenservice grotendeels opgedoekt kan worden, een klantenservice helemaal zonder mensen runnen wordt wel erg lastig.
field33P @Antenne Bayern6 maart 2023 18:04
Je moet het in deze staat eigenlijk zien als een verbeterde versie van canned responses: de AI genereert een opzetje voor een reactie op een mail wat ook daadwerkelijk in gaat op de inhoud van de mail, in plaats van dat je zelf de canned response moet gaan aanklikken en ook nog moeite moet gaan steken in het aanpassen aan de specifieke situatie.
R4gnax
@field33P6 maart 2023 20:57
In plaats daarvan ga je nu dus ChaptGPT filibusters krijgen. Consumenten met lange lappen tekst gaan doodgooien als ze met een klacht aan komen zetten; allemaal gericht ze te overtuigen om de klacht op te geven, of ze nu in hun recht staan of niet. Een pragmatisch nieuw middel om af te poeieren.

Hoe minder moeite het een bedrijf kost om te reageren; en hoe meer moeite het de consument verhoudingsgewijs kost om die reactie tot zich te nemen en terug te reageren; hoe beter.
Drempels; drempels; drempels.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 27 juli 2024 14:53]

D-SkyLimit 6 maart 2023 17:53
Het is toch wel een zorgelijke ontwikkeling dat dit op deze snelheid wordt geïmplementeerd. Sowieso ben ik al geen voorstander van ChatGPT.
dutchruler @D-SkyLimit6 maart 2023 18:17
want?

Mijn duistere kant denkt natuurlijk gelijk dat je bang bent je baantje kwijt te raken.
Dat jouw kenmerkende eigenschap van de man met kennis ineens niet meer zo relevant is.
en dat elke dodo jouw gehamsterde en unieke kennis binnen een paar seconden op zijn scherm kan toveren.

Maar ja, dat is mijn duistere kant. Het zal vast niet daarom zijn ;-)
Login als Gast @dutchruler6 maart 2023 18:51
Je zult altijd een paar dappere dodo's moeten overhouden die de AI nog wat kunnen corrigeren. Zeker als het om nieuwe informatie gaat, waar de Ai niet op getraind is, denk aan een nieuw product.
Little Britain was de tijd erg vooruit, zie hilarisch filmpje:https://youtu.be/x0YGZPycMEU
ChatGPT zelf zegt over de functie Copilot:
" Enkele mogelijke nadelen zijn:

Gebrek aan menselijke empathie: Hoewel Copilot de taal en toon van de klantenservice-e-mails kan nabootsen, kan het gebrek aan menselijke empathie een nadeel zijn. Klanten kunnen behoefte hebben aan een menselijk contact en de emotionele nuances van hun problemen kunnen niet volledig worden begrepen door de AI.

Gebrek aan flexibiliteit: AI-systemen zoals Copilot zijn geprogrammeerd op basis van bepaalde vooraf gedefinieerde regels en algoritmen. Dit betekent dat ze mogelijk niet in staat zijn om op een flexibele manier om te gaan met onverwachte of ongebruikelijke situaties.

Mogelijke privacykwesties: Als klantgegevens worden verwerkt door een AI-systeem, bestaat er een risico dat persoonlijke informatie wordt gelekt of verkeerd wordt gebruikt. Er moeten dus goede beveiligingsmaatregelen worden genomen om de privacy van klanten te waarborgen.

Mogelijke kwaliteitsproblemen: Het is mogelijk dat de gegenereerde e-mails niet voldoen aan de kwaliteitsnormen van de klantenservice. Bijvoorbeeld, als de AI bepaalde nuances van de klantenservice-communicatie niet goed begrijpt, kan dit leiden tot onduidelijke of verkeerd begrepen boodschappen. "

[Reactie gewijzigd door Login als Gast op 27 juli 2024 14:53]

dutchruler @Login als Gast6 maart 2023 18:57
maar ja dat is dan wel de kern van het verhaal namelijk "een paar"
dutchruler @Login als Gast6 maart 2023 19:41
Gebrek aan menselijke empathie: Hoewel Copilot de taal en toon van de klantenservice-e-mails kan nabootsen, kan het gebrek aan menselijke empathie een nadeel zijn. Klanten kunnen behoefte hebben aan een menselijk contact en de emotionele nuances van hun problemen kunnen niet volledig worden begrepen door de AI. - Dat heeft meer te maken met verwachtingen van mensen. In vele opzichten is een AI bot beter. Het heeft weinig zin om als klant door te drammen, onzin gaan spuwen, of klagen. Juist wat minder menselijke empathie zou alles een stuk makkelijker maken.

Gebrek aan flexibiliteit: AI-systemen zoals Copilot zijn geprogrammeerd op basis van bepaalde vooraf gedefinieerde regels en algoritmen. Dit betekent dat ze mogelijk niet in staat zijn om op een flexibele manier om te gaan met onverwachte of ongebruikelijke situaties. - Ik denk dat juist daar erg veel verbeteringen in gaande zijn. geprogrammeerd op basis van bepaalde vooraf gedefinieerde regels en algoritmen is hetzelfde als een helpdesk analyst die een inductie training heeft gehad en de computer voor hij/zij de software heeft om je probleem te zoeken, op te lossen en/of te escaleren.

Mogelijke privacykwesties: Als klantgegevens worden verwerkt door een AI-systeem, bestaat er een risico dat persoonlijke informatie wordt gelekt of verkeerd wordt gebruikt. Er moeten dus goede beveiligingsmaatregelen worden genomen om de privacy van klanten te waarborgen. - Dit is niet anders dan met een normale klantenservice waar meer dan niet alle data in een cloud zit. Azure, Amazon, Etc.

Mogelijke kwaliteitsproblemen: Het is mogelijk dat de gegenereerde e-mails niet voldoen aan de kwaliteitsnormen van de klantenservice. Bijvoorbeeld, als de AI bepaalde nuances van de klantenservice-communicatie niet goed begrijpt, kan dit leiden tot onduidelijke of verkeerd begrepen boodschappen. - Ik denk dat de AI een stuk beter zal zijn dan de meeste mensen in de klantenservice.

Uiteindelijk komt het er op neer hoe veel je de AI vertrouwd om a. de juiste informatie te begrijpen, b. en hoe goed het de klant kan helpen.

De voortgang met AI gaan nu zo snel dat deze vraagstukken eigenlijk al niet meer relevant zijn, of anders zeer binnenkort.

[Reactie gewijzigd door dutchruler op 27 juli 2024 14:53]

Login als Gast @dutchruler6 maart 2023 20:29
Ik deel je enthousiasme, indrukwekkend wat Ai nu al kan. Of het de gemiddelde klantenservice medewerker op korte termijn kan vervangen, wellicht, van het type 13 in een dozijn zeker wel. Wat het ook brengt, het zal in ieder geval spectaculair zijn, interessante tijden.
mjtdevries @dutchruler7 maart 2023 10:39
Dat jouw kenmerkende eigenschap van de man met kennis ineens niet meer zo relevant is.
ChatGPT heeft geen kennis. Idem voor al die andere AIs.

Het zijn geavanceerde zoekfuncties die ipv een lijst met resultaten geven, die resultaten zelf combineren in een tekst die handig genoeg gemaakt is dat ie in eerste oogopslag door een mens geschreven zou kunnen zijn.
Maar ook dat gebeurd door een algoritme wat kijkt welke woorden veel worden gebruikt in combinatie met andere woorden. Niet op basis van de inhoud.

Inhoudelijk heeft de AI totaal niet in de gaten waar het over gaat.
Daarom dat ze allemaal totaal de mist in gaan als je ze iets vraag waarbij ze de vraag inhoudelijk moeten begrijpen.
Bekende voorbeelden als: Toen ik 10 was, was mijn zusje de helft van mijn leeftijd. Ik ben nu zeventig, hoe oud is mijn zus, etc etc.

Het gevaar is niet dat de persoon met kennis niet meer relevant is. Het gevaar is dat mensen denken dat ChatGPT die persoon kan vervangen.

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 27 juli 2024 14:53]

dutchruler @mjtdevries7 maart 2023 10:54
Ik denk dat je het dan toch erg onderschat en trouwens ook vraag ik me af wat jouw definitie is van 'kennis'

Even ter voorbeeld :

Als jouw zusje de helft van jouw leeftijd was toen je tien was, betekent dit dat ze op dat moment vijf jaar oud was.

Aangezien je nu zeventig bent, is er 60 jaar verstreken sinds jouw leeftijd tien was.

Om de leeftijd van je zusje te bepalen, moet je dus 60 jaar optellen bij de leeftijd die ze had toen je tien was:Toen ik 10 was, was mijn zusje de helft van mijn leeftijd. Ik ben nu zeventig, hoe oud is mijn zus

Leeftijd zusje nu = Leeftijd zusje toen + aantal verstreken jaren
Leeftijd zusje nu = 5 + 60
Leeftijd zusje nu = 65

Dus jouw zusje is nu 65 jaar oud.
mjtdevries @dutchruler7 maart 2023 10:57
En dat is precies wat die AI's niet snappen.

(Als ie het nu wel snapt is omdat dat de laatste weken door mensen in gebouwd is om te herkennen)
dutchruler @mjtdevries7 maart 2023 11:19
Dit antwoord kwam dus van ChatGPT.

Als een AI het snapt omdat het door mensen is ingebouwd om te herkennen dan betekend dat achter de streep gewoon dat AI alles snapt.

Als je jouw vraag aan een kind van 4 stelt zal deze het ook niet snappen, omdat wij het nog niet hebben ingetraind in dat kind

Jou redenering klopt niet en ik kan je verzekeren dat als je niet inziet hoe groot AI een impact gaat hebben je hopeloos achter gaat lopen.

Een beetje als een hoefsmid die klaagt dat auto's veel te veel gedoe en duur en technisch is en dat het nooit zo goed en echt gaat zijn als een echt paard.
Tintel @dutchruler7 maart 2023 13:15
Nee, jij zegt nu juist dat dankzij de uitvinding van het vliegtuig dat auto's / dingen die zich voortbewegen op wielen, niet meer nodig zullen zijn. Ook dat is tenslotte (nog) niet waar.

Dat deze AI handig is en heel knap dus dingen kan opzoeken en antwoorden kan formuleren (is dus eigenlijk opmaak), dat betwist ik ook niet. Maar het is niet in staat om te begrijpen wat het doet.

Vergelijk het met de uitvinding van het wiel, ik durf te beweren dat dit op verschillende plaatsen is uitgevonden zonder dat ze elkaars ervaringen hebben gebruikt. Natuurlijk helpt het als je ervaring kunt delen. Maar dat is dus niet gebeurd, dus hebben deze mensen het echt zelf bedacht en niet op basis van andermans kennis. Dat is iets wat deze AI niet zal kunnen doen.
dutchruler @Tintel7 maart 2023 13:41
Volgens mij haal je dingen door elkaar ;-)

Ik denk niet dat AI alle mensen zullen gaan vervangen. We willen namelijk dat
de AI dingen doet die ons als mens helpt. We praten op dit moment ook niet over artificial general intelligence (AGI), alhoewel we er wel steeds dichter naartoe gaan. En vergis je niet. Een echte AGI is begrijpt zeker wel wat het doet en waarom.

Het is wel zo dat je nu al ziet dat veel banen zullen verdwijnen omdat AI gewoon beter is.
In plaats van 100 man die iets doen , kan je dat nu met 2 of 3 die overzicht houden en het aansturen.

80% van de banen die achter een computer gebeuren zullen vervallen. Hele afdelingen zullen niet meer nodig zijn.

Ga je maar verdiepen in AI technologie wat er nu al is

* Midjourney v4, Dall-E , stable diffusion
* ChatGPT, LLaMA, BARD, Jasper, etc.

Als je een AI hebt die all jouw vragen kan beantwoorden zodat jij niet meer het onderscheid kan maken of het een echt persoon is of niet dan is het niet zo relevant meer om te zeggen dat deze AI niet echt kan denken. Jij bent opzicht ook niks anders dan een biologische computer en hoe wij precies denken en werken is ook nog steeds niet duidelijk
Tintel @dutchruler7 maart 2023 13:57
Volgens mij haal je dingen door elkaar ;-)
Wat bedoel je?

Ik bedoelde vooral dat deze AI idd nog geen AGI is. Ik ben het zeker niet oneens met jouw stelling dat dankzij AI banen gaan verdwijnen.

Mijn opmerking over vliegen vs rijden was enkel een reactie op jouw opmerking:
Een beetje als een hoefsmid die klaagt dat auto's veel te veel gedoe en duur en technisch is en dat het nooit zo goed en echt gaat zijn als een echt paard.
Tot nu toe zien we dat lang niet elke nieuwe oplossing, oude oplossingen compleet vervangt of overbodig maakt.

Stellen dat het niet relevant is dat we beseffen dat we denken of dat we simpelweg een biologische computer zijn, is een heel moeilijk vraagstuk en buiten de discussie omtrent productie door mensen of juist door kunstmatige systemen. Daar is het wel/niet denken idd totaal niet relevant.

Maar buiten pure productie is dat toch nog wel het geval. We gooien tenslotte gelukkig nog geen kinderen bij het afval als ze productie technisch niet goed inzetbaar zijn (bijv. door een handicap). Een typisch voorbeeld van non-productief denken.
En vergis je niet. Een echte AGI is begrijpt zeker wel wat het doet en waarom.
Maar die hebben we dus nog niet; een echte AGI. Dat is de stelling omdraaien. We noemen het een AGI als deze in staat om zichzelf te begrijpen.
jos707 6 maart 2023 17:55
Vraag mij af welk Microsoft product nog ontbreekt waar ze nog niet ChatGPT in hebben geïntegreerd.
"If you have a shiny new hammer, everything looks like a nail".
barbarbar @jos7076 maart 2023 20:05
Wat ze hebben zijn enorme datacenters onder de noemer Azure. Wat ze nodig zijn is software waarmee ze klanten daaraan binden. En bing chat is die software. Zonder maandelijkse abbo geen ai functies, dus gaan er weer een hoop bedrijven en particulieren over op een maandelijks abonnement, en gaat de groei van Azure in een stroomversnelling door.
Baf 6 maart 2023 18:15
Het gaat wel heel snel. Straks is alle tekst op internet gegenereerd door AI. Een geweldige vooruitgang!

Maar serieus, als ik nu iets opzoek stuit ik al vaak op schimmige tekst van onbekende oorsprong, vaak in een rammelende vertaling. Dat wordt natuurlijk alleen maar erger.
fRiEtJeSaTe 6 maart 2023 21:00
Dit is toch precies waar je op zit te wachten als klant. Een computer die een mailtje terug tikt die vervolgens door een internationale lage loner wordt goedgekeurd. Microsoft gaat dit vast zelf als eerste in gebruik nemen. Ik pak de bingo kaart er vast bij:
  • chkdsk /r
  • sfc /scannow
  • reset to factory default

[Reactie gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 27 juli 2024 14:53]

the_shadow @fRiEtJeSaTe7 maart 2023 09:27
Dit is toch precies waar je op zit te wachten als klant. Een computer die een mailtje terug tikt die vervolgens door een internationale lage loner wordt goedgekeurd. [...]
Je bedoelt in plaats van de lage loner die een template copy/paste die misschien totaal niet aansluit bij de situatie?
moonlander @fRiEtJeSaTe6 maart 2023 21:14
En zo simpel is het vaak genoeg wel ja. Dus als je daarmee de klantenservice kan halveren dan is dat een prima oplossing. Zelf ben ik ook al aan het klooien met chatgpt api voor de klantenservice. Werkt echt perfect op de meeste vragen/mailtjes. Zo nu en dan moet je wel corrigeren en aanvullen, maar basis is prima
wiseger @moonlander7 maart 2023 12:05
Zo simpel is het heel vaak niet. Zodra een klant al tich onzin vragen heeft beantwoord, neemt de irritatie behoorlijk toe. Wanneer er dan overgeschakeld wordt naar een medewerker van de klantenservice, heeft die al een behoorlijk geïrriteerde klant aan de lijn. Kom dan maar eens tot een oplossing zonder escalatie.
IrBaboon79 6 maart 2023 20:36
Laten we het positief bekijken - Misschien krijg ik hierdoor betere contact verzoeken / e-mails in m’n LinkedIn dinges? Die standaard HR/recruiter bots hangen mij al jaren de keel uit en slaan regelmatig de plank mis qua profiel matching…

[Reactie gewijzigd door IrBaboon79 op 27 juli 2024 14:53]


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