HoloLens 2 krijgt volledige Teams-integratie

Microsoft brengt een volledige Teams-integratie naar de HoloLens 2. Videogesprekken via Teams waren al mogelijk, maar gebruikers kunnen nu ook aan de slag met andere samenwerkingfuncties, zoals OneDrive.

De update maakt het mogelijk om holografische vensters in Teams te tonen met daarin oproepen, chats en agenda's. Gebruikers kunnen Word-documenten, video's en andere bestanden die gedeeld worden in een Teams-meeting openen. De update voegt ook een OneDrive-integratie toe. Gebruikers hebben zo ook via de headset toegang tot de mappen en bestanden die in de clouddienst staan.

Daarnaast voegt Microsoft zijn twee Dynamics 365-apps voor mixed reality samen tot één app. Het gaat om de Dynamics 365 Guides-app die stapsgewijze holografische instructies geeft voor op de werkvloer en de Dynamics 365 Remote Assist-app waarmee gebruikers op afstand een realtime weergave kunnen delen. Zo kan een deskundige bijvoorbeeld op afstand hulp bieden om een bepaald probleem te verhelpen.