Guerrilla Games bevestigt online Horizon-game met vacatures

Guerrilla Games bevestigt in een recente tweet dat het werkt aan een online game die zich afspeelt in het Horizon-universum. Er gaan al langer geruchten rond over een online Horizon-game, maar dit is de eerste keer dat de Nederlandse ontwikkelaar het bestaan hiervan erkent.

In de oproep naar nieuwe werknemers schrijft Guerrilla: "Een nieuw intern team ontwikkelt een losstaand online project dat zich afspeelt in Horizons universum. De game bevat nieuwe personages en een uniek, gestileerd uiterlijk waarin vrienden de majestueuze wildernis van Horizon samen kunnen verkennen." Voor de game worden uiteenlopende nieuwe ontwikkelaars gezocht, waaronder programmeurs, map designers en verhaalschrijvers.

Ook voor andere projecten zoekt het in Amsterdam gevestigde gamebedrijf mensen. In de betreffende tweet wordt naast het online project ook het bestaan van een 'external project' en een singleplayerproject bevestigd. Over dat laatste zegt Guerilla: "We blijven epische soloavonturen voor Aloy creëren."

Er gaan momenteel geruchten rond over ieder van deze projecten, afhankelijk van de interpretatie van de beschrijvingen van Guerrilla. Zo zou er aan een PS5-remaster van Zero Dawn gewerkt worden. In hetzelfde artikel wordt gespeculeerd over een mogelijke online Horizon-game op basis van vacatures, al zijn de beschrijvingen van de banen zeer algemeen. Achteraf gezien bleek dit wel een goede aanwijzing voor de plannen van de Nederlandse ontwikkelaar te zijn. Tegelijkertijd zou een onafhankelijke uitgever en ontwikkelaar NCSoft aan een mmo-spin-off van Horizon werken. Het is niet duidelijk of dit het externe project is waar Guerrilla het over heeft.