Gerucht: Guild Wars-uitgever werkt aan Horizon-spin-off

De Zuid-Koreaanse mmo-uitgever en ontwikkelaar NCSoft werkt volgens betrokkenen met Sony aan een Horizon-spin-off onder de codenaam 'Project H'. Gezien het portfolio van NCSoft zou het om een mmorpg in de wereld van Horizon Zero Dawn gaan.

Sony en NCSoft zouden al langer met elkaar aan het overleggen zijn over een samenwerking. Nu zouden de twee bedrijven tot een overeenkomst gekomen zijn en wordt de betreffende Sony-IP gebruikt voor een nieuwe game, zo melden betrokkenen tegen het Zuid-Koreaanse MTN. Er zouden onder de codenaam Project H nieuwe werknemers aangenomen worden, wat suggereert dat de ontwikkeling nog in een vroeg stadium verkeert.

Tegelijkertijd zou de oorspronkelijke Nederlandse ontwikkelaar van de Horizon-franchise, Guerilla Games, ook aan een Horizon-multiplayergame werken. Het bedrijf uit Amsterdam zou eerder al plannen hebben gehad voor een multiplayermodus voor Horizon Zero Dawn en het daaropvolgende Horizon Forbidden West. In beide gevallen zou de betreffende functie tijdens de ontwikkeling geschrapt zijn.

NCSoft is een Koreaanse uitgever met een intern ontwikkelingsteam. Dit team zou aan de vermeende Horizon-game werken. Het bedrijf gaf ruim dertig games uit, waarvan het grootste deel binnen het gamegenre mmorpg valt. NCSoft is onder meer bekend van de Guild Wars-, Lineage- en Blade & Soul-games.

Update, 11.24 uur: In de titel werd NCSoft als de ontwikkelaar van Guild Wars bestempeld. Dit is niet geheel correct aangezien het dochterbedrijf ArenaNet hiervoor verantwoordelijk was, terwijl het betreffende bedrijf het spel uitgaf. Het artikel is daarop aangepast.