Microsoft brengt .NET 7 uit met uniforme codebase

Microsoft heeft .NET 7 beschikbaar gemaakt. De nieuwe versie van het ontwikkelaarsplatform is de recentste poging van Microsoft om .NET universeler te maken met een enkele sdk en runtime.

Microsoft heeft de software publiek beschikbaar gemaakt nadat die eerst als bèta bestond. De nieuwe versie van .NET is 7.0 en heeft zowel betere prestaties als nieuwe features. Microsoft schrijft in een blogpost dat die nieuwe features onder andere ondersteuning voor C# 11 en F# 7 zijn. Microsoft heeft ook .NET MAUI in de software meegeleverd, en de meeste bestaande frameworks zoals Blazor en Forms zijn bijgewerkt. Ook is het mogelijk om .NET 7-projecten in containers te draaien en om workflows in GitHub-acties te implementeren. .NET 7 heeft ook native ondersteuning voor Arm64 en verbeterde ondersteuning voor Linux-systemen.

De nieuwe versie van de software is de derde keer dat Microsoft probeert om .NET 'unified' te maken. Dat probeerde het bedrijf al met .NET 5. Microsoft werkt al sinds 2014 aan de mogelijkheid om het oude framework, dat tot dan toe alleen op Windows werkte, open source beschikbaar te maken en het compatibel te maken met andere systemen. Met .NET 5 probeerde Microsoft al een enkele .NET-runtime en een enkel framework te maken op basis van een enkele codebase. Later zei Microsoft dat dat pas in .NET 6 zou gebeuren. Door de pandemie en de bijbehorende logistieke uitdagingen besloot Microsoft bepaalde componenten zoals het Multi-platform App UI niet mee te leveren in .NET. Dat gebeurt in versie 7.0 nu wel voor het eerst. Daarmee lijkt het erop alsof alle code van .NET die eerst in Core, Framework, Xamarin en Mono zat, definitief is overgeheveld naar de enkele codebase van .NET 7.0.