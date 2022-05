Microsoft voegt klok toe aan Windows 11-taakbalk op aanvullende schermen

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 11 uitgebracht. Een van de wijzigingen is dat de taakbalk op aanvullende schermen de tijd en datum weergeeft, net als op het primaire scherm. De update bevat daarnaast de nodige fixes.

Wie Windows 11 in een multimonitorset-up gebruikt, ziet de klok en de datum alleen op de taakbalk van het primaire scherm. Daar brengt Microsoft nu verandering in. Bij buildversie 22000.526 van Windows 11, die Microsoft vrijgeeft voor Windows Insiders die het OS in de Beta en Release Preview Channels draaien, tonen taakbalken bij het aansluiten van meerdere monitoren direct de tijd en de datum. Deze uitbreiding verscheen al eerder bij een release in het Dev Channel in december.

Microsoft toont bij de testversie het plaatselijke weer links op de taakbalk als deze gecentreerd is. Als een gebruiker zijn muiswijzer over de weergave van het weer beweegt, verschijnt de widgetbalk links op het scherm. Verder is nieuw dat gebruikers het geluid van gesprekken via Teams direct vanaf de taakbalk kunnen aan- en uitzetten. De overige wijzigingen van Windows 11 betreffen voornamelijk bugfixes.

Insider-gebruikers die Windows 11 in het Dev-kanaal draaien, moeten opnieuw een week geduld hebben voor ze een nieuwe release krijgen. Vorige week stelde Microsoft die release met een week uit wegens kwaliteitsproblemen. Deze week meldt het bedrijf dat de oneffenheden nog niet gladgestreken zijn.