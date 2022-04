Microsoft test Spotlight als achtergrond en taakbeheersneltoetsen bij Windows 11

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 11 vrijgegeven waarbij Spotlight als standaardachtergrond is ingesteld in plaats van een enkele afbeelding. Het besturingssysteem ondersteunt ook nieuwe toetscombinaties voor taakbeheer.

Windows 11 Insider Preview Build 22598 is beschikbaar voor Insider-gebruikers in het Dev- en Beta-kanaal en Microsoft heeft de iso's van het OS voor testers gepubliceerd. De aanwezigheid van Spotlight test het bedrijf initieel bij een klein aantal gebruikers die een verse installatie via de iso doorvoeren of upgraden en de standaardafbeelding van Windows 11 hadden behouden. Spotlight rouleert achtergrondafbeeldingen en geeft de gebruiker de mogelijkheid met duimpjes aan te geven of ze het plaatje waarderen of niet. Microsoft test ook 4k-afbeeldingen bij Spotlight.

Verder is aan de testversie toegevoegd dat taakbeheer ondersteuning heeft voor drie nieuwe toegangssleutels. Met alt + N kunnen gebruikers direct een nieuwe taak starten, met alt + E kunnen ze taken kiezen om te beëindigen en alt + V is voor het activeren van de efficiëntiemodus. Het gaat niet zozeer om sneltoetsen, maar om snellere toegang tot functies die zichtbare knoppen bieden en die taakbeheer al had. Daarnaast kunnen gebruikers met de sneltoetsen ctrl + tab en ctrl + shift + tab wisselen van tab binnen taakbeheer.

Gebruikers in het Dev-kanaal krijgen een update van de Media Player die twee verschillende weergaven van de artiestenpagina toont: een met alle albums en een met alle nummers, gegroepeerd op album. De overige wijzigingen van buildversie 22598 zijn met name fixes.