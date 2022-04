Microsoft kondigt tabbladen voor Windows Verkenner aan

Microsoft neemt Windows Verkenner op de schop in Windows 11. De Verkenner krijgt een nieuw ontwerp en tabbladen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Windows Verkenner wordt toegevoegd aan Windows 11.

Microsoft kondigt de tabbladen en het nieuwe ontwerp voor Windows Verkenner officieel aan in een blog. De tabbladen waren vorige maand al ontdekt in een Insider Preview Build, maar Microsoft had nog niets officieel bekendgemaakt.

Tabbladen leken in Windows 10 al op komst, toen Microsoft experimenteerde met de Sets-functie. Deze tabbladen werden uiteindelijk geschrapt uit het besturingssysteem voor ze goed en wel waren toegevoegd. Nu worden de tabbladen alsnog toegevoegd. Op het eerste beeld dat Microsoft toont is te zien hoe de nieuwe Verkenner eruit komt te zien. Bovenin komt de mogelijkheid om vensters in tabbladen te tonen, zoals we dat ook al gewend zijn in veel internetbrowsers.

Microsoft kondigt ook Windows 11-integratie voor Windows 365 Boot aan. Hiermee wordt het mogelijk om vanuit de taakbalk direct op een cloud-pc in te loggen. Via de taakbalk kan dan worden gewisseld tussen de cloud-werkomgeving en de lokale pc.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe functies worden toegevoegd aan Windows 11. De updates zullen vermoedelijk eerst aan Insider Builds worden toegevoegd, voor ze beschikbaar worden voor alle gebruikers.