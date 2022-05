Herstelfunctie Microsoft Store moet nieuwe Windows 11-installatie versimpelen

Microsoft kondigt een nieuwe functie aan voor de Microsoft Store in Windows 11 om met een klik apps te herstellen bij een nieuwe installatie van het besturingssysteem. Op dit moment moet dit handmatig worden gedaan per app .

De nieuwe functie moet ervoor zorgen dat eerder geïnstalleerde apps met een klik worden geïnstalleerd op een nieuwe installatie van Windows 11. Op die manier hoeven gebruikers niet zelf opzoek naar welke apps ze ook alweer hadden geïnstalleerd op hun computer als ze overstappen naar een nieuwe pc of hun huidige pc opnieuw installeren.

Windows 11 Herstel Apps. Bron: Microsoft

Tegenover The Verge vertelt general manager van de Microsoft store, Giorgio Sardo, dat de herstelfunctie er ook voor moet gaan zorgen dat app-ontwikkelaars makkelijker klanten kunnen vasthouden. Door de herstelfunctie "hoeven ontwikkelaars hun klanten niet te herinneren aan het opnieuw downloaden van hun app", aldus Sardo.

Ook breidt Microsoft zijn test voor Android-apps op Windows 11 uit naar vijf nieuwe landen. Het gaat om apps in de Amazon Appstore. Momenteel ondersteunt Microsoft deze appwinkel al in Windows 11 in de Verenigde Staten. Daar voegt de techgigant binnenkort Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk aan toe. Het is niet bekend wanneer de Amazon Appstore in Nederland en België naar Windows 11 komt.