Microsoft voegt zoekbalk toe aan bureaublad in Windows 11-previewbuild

In previewbuild 25120 in het Dev Channel voegt Microsoft de mogelijkheid toe om een zoekbalk op het bureaublad te tonen. Via de zoekbalk kan volgens de ontwikkelaars worden gezocht naar webresultaten.

Microsoft kondigt de zoekbalk in de previewbuild aan als eerste stap om meer te doen met widgets in de desktopomgeving. Microsoft wil meer van dit soort 'lichte, interactieve content' aan het bureaublad van het besturingssysteem gaan toevoegen. Het bedrijf geeft nog geen details over de widgets die in de toekomst naar het bureaublad van Windows 11 komen.

Microsoft biedt in deze previewbuild ook de mogelijkheid om de zoekbalk weer te deactiveren. Gebruikers kunnen dat doen door met rechtermuisknop op het bureaublad te klikken, naar meer opties te gaan en dan de toon zoeken-optie uit te vinken.

In de aankondiging wordt niet gemeld of gebruikers ook kunnen instellen welke zoekmachine de zoekbalk gebruikt of dat er verplicht gebruik moet worden gemaakt van Bing.