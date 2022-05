Ubisoft brengt gratis rolschaatsgame Roller Champions op 25 mei uit

Ubisoft brengt zijn gratis multiplayer-rolschaatsspel Roller Champions op 25 mei uit. In deze pvp-sportgame doen spelers mee aan een soort rollerderby, waarbij ze met een bal moeten scoren in een rolschaatsarena.

Roller Champions verschijnt op 25 mei voor de pc, PS4 en Xbox One. Via backwards compatibility werkt de titel ook op de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Later volgt nog een release voor de Nintendo Switch, Google Stadia en Amazon Luna, hoewel daarvoor nog geen concrete releasedatum bekend is. De game ondersteunt crossplatform-multiplayer en spelers kunnen hun progressie synchroniseren op verschillende platforms.

Ubisoft kondigde Roller Champions in 2019 al aan tijdens de E3. De game stond aanvankelijk in de planning voor 2020, maar werd later uitgesteld. In het spel nemen twee teams van drie spelers deel aan een soort rollerderby. Teams moeten daarin als eerste vijf punten scoren door met een bal door een arena te rolschaatsen en deze vervolgens door een soort hoepel te gooien. Spelers van het andere team kunnen daarbij tackelen om de bal over te nemen. Een ronde duurt volgens Ubisoft ongeveer zeven minuten.

Met een progressiesysteem kunnen spelers verder cosmetics voor hun personage verzamelen. Ubisoft gaat ook premiumpassen met dergelijke cosmetische items verkopen. Tweakers publiceerde eerder een preview van Roller Champions.