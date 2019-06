Roller Champions is een multiplayer-rolschaatsgame en komt in 2020 uit

Ubisoft heeft de komst van Roller Champions aangekondigd. Volgens de uitgever is het een pvp-sportspel waarbij spelers het in teams van drie tegen elkaar moeten opnemen. Het spel draait om de sport roller derby en heeft wel iets weg van Rocket League.

Roller Champions speelt zich af in een futuristische toekomst, waarin de op rolschaatsen gebaseerde sport roller derby centraal staat. Het doel is om vijf punten te scoren met je twee teamgenoten. In de bestaande sport roller derby en dus ook in Roller Champions draait het om het balbezit en het voltooien van rondes. Na het voltooien van vijf rondes met de bal is de wedstrijd gewonnen. Het veroveren van de bal gaat door het tekkelen van tegenstanders.

De wedstrijden in Roller Champions gaan gepaard met de nodige lichteffecten, spelers kunnen stunts uitvoeren en er zijn allerlei verschillende outfits beschikbaar. Tot en met vrijdag is een demo beschikbaar om te downloaden. Het spel komt ergens in het begin van 2020 beschikbaar en zal gratis te spelen zijn.