Titel Roller Champions Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One,

Nintendo Switch

(werkt ook op PS5 en Xbox Series X/S) Ontwikkelaar Ubisoft Montréal Uitgever Ubisoft Releasedatum Nog niet bekend

Wat maakt een spel tot een goede e-sportgame? Enkele jaren geleden schreven we een serie artikelen over e-sports - ja, dat blijven we op Tweakers op de Nederlandse wijze schrijven - waarin we onder meer keken naar wat voor games doorbraken als elektronische sport. Daarbij kwamen allerlei elementen naar voren, met een belangrijke extra drijfveer die kan werken. Als een game niet optimaal is ontwikkeld voor e-sports, bijvoorbeeld doordat belangrijke functies zoals een goede spectatormodus ontbreken, kan stevige steun vanuit de uitgever hem alsnog tot belangrijke e-sportgame promoveren. Activision pushte Call of Duty zo eigenhandig naar de top en in Nederland wordt FIFA al jarenlang op een hoog niveau gehouden door de aandacht en het geld dat beschikbaar is voor de E-Divisie. Iets organischer en daardoor betere voorbeelden zijn Rocket League en Overwatch. Zeker die laatste game is bedacht met e-sports in het achterhoofd. Dat bleek succesvol en hij groeide uit tot een populaire e-sportgame.

Het is dus zeker niet onmogelijk om een game te bedenken waarmee je met voorbedachten rade de wereld van de competitieve games wil bestormen, zeker niet als dat in een subgenre is dat al andere succesvolle voorbeelden kent. Toen Ubisoft in 2019 Roller Champions aankondigde, waren we enthousiast. Het spel deed ons denken aan Rocket League. Nu hebben rolschaatsende mensen niet direct iets te maken met voetballende auto’s, maar de stijl van het spel kwam overeen en de games deelden een ander belangrijk ingrediënt: makkelijk om mee te doen, moeilijk om er echt heel goed in te worden. Tegen een bal aanrijden is immers makkelijk, leren om die bal op doel te krijgen is ook wel te doen, maar de gevorderde luchtmanoeuvres leren is in Rocket League een ander verhaal. Roller Champions kwam met een soortgelijke belofte. Teams van drie rijden rondjes op een rolschaatsbaan en moeten daarbij met een bal zien te scoren in een gat dat aan een van de zijkanten hangt, om zo punten te vergaren. Leren hoe dat werkt vertoont parallellen met het leerproces in een game als Rocket League.

Na de E3 van 2019 werd het stil rond Roller Champions. Dat kwam uiteraard ook doordat vorig jaar de coronacrisis toesloeg, waardoor traditionele ‘update-momenten’ als de E3 en Gamescom wegvielen. Toch zagen we her en der wel andere games voorbijkomen en hadden we previewsessies op afstand. Ook met games van Ubisoft die in 2020 op de markt kwamen, het jaar waarin Roller Champions eigenlijk uit had moeten komen. De oorzaak van de stilte is inmiddels bekend: Roller Champions werd uitgesteld naar 2021 en heeft zelfs nog steeds geen vaststaande releasedatum. Duidelijke redenen daarvoor zijn niet gegeven. We kunnen natuurlijk wel gissen, mede op basis van wat we de afgelopen weken hebben kunnen spelen. We staan nu aan het einde van een (semi)open-bètaperiode van Roller Champions, waarin we voor het eerst uitgebreid aan de slag konden met het rolschaatsspel. Het spelaanbod was nog wat beperkt en de game was zeker niet vrij van bugs, maar we konden in elk geval uitgebreid kennismaken met de basisgameplay die het spel uiteindelijk moet dragen.

Die bugs verklappen waarom Roller Champions er nog niet is, en uitstellen is dan natuurlijk de enige juiste keuze. Toch zijn we wel geschrokken van hoe sommige systemen in Roller Champions uit de verf kwamen, zelfs nog voor we ook maar een minuut op de baan hadden gestaan. Zo werkt het menu onhandig. Heb je een tak van de game gekozen, zoals Quick Match, dan kun je niet terug naar het hoofdmenu om een nieuwe keuze te maken. De eerste dagen kon je dan zelfs de wachtrij niet uit en een andere optie kiezen zonder de game in zijn geheel opnieuw op te moeten starten. Inmiddels kan dat wel, maar het blijft een onoverzichtelijke, omslachtig werkende interface.

Cosmetische items verdienen of kopen

Onderdeel van die interface is ook een afdeling waar je je eigen skater kunt voorzien van nieuwe spullen. Om spullen te kunnen gebruiken, heb je een bepaald aantal fans nodig bij wijze van unlock-mechanisme. Daarna moet je de spullen nog kopen via een in-game betaalmiddel dat je kunt verdienen, maar uiteraard ook kunt bijkopen. Dit is gemeengoed in dit soort games, want ook in Rocket League of een van de vele arena-based games van de laatste tijd kun je allerlei cosmetische artikelen voor je personage of auto aanschaffen. Daarnaast wordt Roller Champions, net als veel van die games, een spel dat je gratis kunt spelen. Het verdienmodel leunt op de aanname dat gamers die het spel veel spelen, geïnteresseerd zullen zijn in de extra’s voor hun skater. Dat is een beproefd concept. Voor de een niet meer dan een voetnoot, voor de ander een flinke doorn in het oog die enig spelplezier wellicht in de weg staat. Hoe dan ook is het een steeds vaster wordend onderdeel van hedendaagse games.