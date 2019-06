The Division krijgt een eigen Netflix-film

De gamereeks The Division verplaatst zich van het scherm naar het witte doek; Netflix gaat een film maken die op The Division is gebaseerd. Er zijn nog weinig details, behalve onder meer dat de regie in handen is van David Leitch en de film zich zal afspelen in New York.

Ubisoft gaf tijdens de presentatie van nieuwe content en episodes voor The Division 2 nog weinig details over de film. Het verhaal gaat in ieder geval over de verspreiding van een dodelijk virus in New York. Daarmee lijkt de film aan te sluiten bij de setting uit het origineel, ook al maakte Ubisoft bekend dat The Division 2 in 2020 meerdere updates krijgt, waarmee de strijd zich onder meer vanuit Washington D.C. naar New York verplaatst.

Het is nog onbekend of bij het maken van de film rechtstreeks geput wordt uit content uit de game, of dat de film slechts losjes op zaken uit het spel wordt gebaseerd. Een trailer is er nog niet en hetzelfde geldt voor een releasedatum.

Het is wel duidelijk dat de acteur Jake Gyllenhaal en de actrice Jessica Chastain rollen spelen in de productie. Regisseur David Leitch was eerder onder meer de regisseur van Deadpool 2. Daarnaast wordt Rafe Judkins ingehuurd voor het filmscenario; hij was eerder betrokken bij tv-series als Chuck en Marvel's Agents of Shield en werkt momenteel voor Amazon aan het verhaal voor de fantasy-serie Wheel of Time.