Ubisoft toont eerste beelden nieuwe co-op pve-game Rainbow Six Quarantine

Ubisoft Montreal werkt aan een nieuwe Rainbow Six-game genaamd Quarantine. De game moet de co-op-pve-tegenhanger van Rainbow Six: Siege worden. De game heeft dan ook los van de insteek veel weg van Siege.

In Rainbow Six Quarantine werken drie spelers tegen elkaar samen om een dreiging te overwinnen die nog niet helemaal concreet is. De uitgever liet tijdens zijn E3-presentatie en in een blogpost in ieder geval los dat het om een gemuteerde alien-parasiet gaat. In de teaser is een soort monster te zien in de schaduwen en te horen om de hoek. In de blogpost staat verder dat spelers "quarantainezones over heel het land bestormen in een poging om het tij te keren voor de mensheid".

Rainbow Six: Quartantine zal de gunplay, tactieken en omgevingsverwoesting uit Siege hebben, aldus Granger in een aanvullende video. Daarnaast zijn de twee teamleden die getoond worden in de teaser Ela en Vigil, Operators uit Siege. De games spelen zich dus hoogstwaarschijnlijk in dezelfde universa af. Rainbow Six Quarantine komt uit voor de Xbox One, PlayStation 4 en Windows, ergens vroeg in 2020.