Titel Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Platform Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna Ontwikkelaar Ubisoft Montréal Uitgever Ubisoft Releasedatum 16 september 2021

Stel, je hebt een game in ontwikkeling met het woord ‘quarantaine’ in de titel, maar ineens breekt de coronacrisis uit, worden quarantaines en lockdowns wereldwijd normaal en blijkt je titel een heel andere lading te krijgen. Dan verzin je natuurlijk een nieuwe naam. Zo kan het gebeuren dat de game die ooit werd aangekondigd als Tom Cancy’s Rainbow Six Quarantine inmiddels door het leven gaat als Rainbow Six Extraction. De game zelf veranderde er natuurlijk niet door, dus we hebben nog steeds te maken met een product dat is ontstaan als een soort spin-off van het nog steeds populaire Rainbow Six Siege. Dat spel richt zich met name op gevechten die spelers tegen elkaar voeren en is om die reden redelijk groot in e-sports. Extraction belooft echter juist een game te worden waarin spelers met elkaar samenwerken om allerlei gevaarlijke, door de AI bestuurde monsters te verslaan. De Operators waarmee je speelt zal, net als veel van de gameplay, herkenbaar genoeg zijn voor Siege-spelers, terwijl het spel ook spelers moet aantrekken die eerder niet voor het PvP-concept zijn gevallen.

Voor ons rijst hier een probleem, want wij kunnen Rainbow Six Extraction niet duiden binnen het kader dat Siege al heeft geplaatst. Net als veel andere langlopende games is Rainbow Six Siege door de jaren heen flink veranderd en wij zijn geen actieve spelers. Dat maakt het onmogelijk om de overeenkomsten en verschillen in gameplay tussen beide games effectief te duiden. Mocht je voornaamste vraag zijn of het de moeite waard is om Extraction naast Siege te spelen, dan raden we je aan andere previews op te zoeken, want dat is voor ons niet te bepalen. Waar kunnen we dan wel antwoord op geven? Welnu, op de simpele vraag of Rainbow Six Extraction, geheel op zichzelf staand, een leuke game lijkt te worden. Om dat te bepalen, hebben we de game onlangs een kleine twee uur kunnen spelen. Dat verliep, zoals vaker bij Ubisoft-previews anno 2020 en 2021, via een streamingservice, waardoor de performance tijdens het spelen af en toe niet helemaal meewerkte. Bovendien brengt dit met zich mee dat we moesten wachten tot we de door ons opgenomen beelden konden downloaden en bekijken voordat we de graphics op waarde konden schatten. Al met al natuurlijk niet ideaal, maar op dit moment vaak de enige manier om nog hands-on previews te kunnen schrijven, en iets is beter dan niets.

Extraction borduurt voort op een gebeurtenis in de wereld van Rainbow Six Siege die ‘Outbreak’ wordt genoemd. Outbreak was onderdeel van de Chimera Expansion en liet spelers in teams van drie op onderzoek gaan naar de uitbraak van een mysterieus virus dat mensen in allerlei vreselijke monsters bleek te veranderen. De gameplay in Outbreak was ook al PvE, dus in dat opzicht hebben Siege-spelers een klein voorproefje kunnen krijgen van wat Extraction inhoudt, alleen gaat deze nieuwe game een stuk dieper. Outbreak bevatte bijvoorbeeld maar drie missies, terwijl Extraction een veel breder aanbod belooft te hebben. Toch zal er ook veel hetzelfde zijn. Denk daarbij aan herkenbare Operators. Als je Siege nooit hebt gespeeld, zeggen namen als Hibana, Doc en Pulse je niets, maar anders zul je het aanbod aan beschikbare soldaten waarschijnlijk wel herkennen. Elke Operator heeft een specifieke eigen bonus in de vorm van een item. Zo beschikt Lion over een drone waarmee hij alle bewegende vijanden in de buurt kan zien en heeft Pulse een cardiac sensor. Daarmee kan hij mensen opsporen die gered moeten worden en de locatie van nesten van monsters bepalen.

Behalve dat specifieke item bestaat je verdere load-out uit een primary en secondary wapen en twee ‘React Techs’, waarvan er een in de categorie Gear valt en de andere in de categorie Explosive. Denk bij die laatste aan dingen als frag grenades en bij Gear aan handige drones waarmee je de omgeving kunt verkennen. Net als in Siege is verkennen een belangrijke activiteit, want het kan allemaal razendsnel misgaan in Extraction.