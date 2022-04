Ubisoft kondigt smartphoneversie aan van Rainbow Six Siege

Ubisoft werkt aan Tom Clancy's Rainbow Six Mobile, een mobiele versie van Rainbow Six Siege. De game komt beschikbaar voor iOS en Android en laat spelers in teams van vijf tegen vijf tegen elkaar spelen. Het spel wordt free-to-play en krijgt kaarten en Operators van Siege.

Rainbow Six Mobile lijkt in veel opzichten op Rainbow Six Siege, zo kunnen spelers bepaalde delen van de spelwereld kapotmaken en kent de mobiele game modi als Bomb en Secure Area. Ook krijgt het mobiele spel kaarten als Border en Bank en zullen er wapens en Operators uit Siege in Mobile verschijnen.

Ubisoft benadrukt echter dat Mobile geen kopie is van Siege. Zo zijn ladders uit de mobiele game gehaald vanwege de complexiteit en omdat ze niet veel zouden toevoegen. De kaarten zijn ongeveer even groot, alleen zijn ze 'licht aangepast' als het bijvoorbeeld om de verwoesting gaat.

De time-to-kill wordt bij Mobile ook wat langer, waarbij het volgens Ubisoft vijftig procent langer duurt in de mobiele game om een tegenstander om te leggen. Dit zou Mobile meer vergevingsgezind maken. Wanneer je als speler wordt gedood, dan kunnen teamgenoten je nog reviven. Ook is de terugslag van wapens verminderd om het spel eenvoudiger te maken voor op touchscreens.

Het spel zal gratis zijn om te spelen, Ubisoft verwacht 'vooral' geld te verdienen aan betaalde cosmetische producten. Het vrijspelen van Operators zou gaan met in-game-munten die tijdens het spelen behaald kunnen worden. Operators kunnen ook eenmalig uitgeprobeerd worden. Bij het spelen van specifieke Operators spelen gamers extra's vrij voor die Operator. Ubisoft spreekt over wapenaccesoires en perks, waarmee je de gaven van Operators kan aanpassen of verbeteren. R6-munten uit Siege kunnen niet in Mobile gebruikt worden.

De game heet bewust geen Siege Mobile, omdat Ubisoft het mobiele spel ziet als een weerspiegeling van de gehele Rainbow Six-serie. "Het start als Rainbow Six Siege, maar uiteindelijk zal het een eigen ding worden." Wanneer het spel beschikbaar moet komen, is niet duidelijk. 'In de komende weken' starten tests. Het spel wordt door een nieuw team binnen Ubisoft Montreal gemaakt en is ruim drie jaar in ontwikkeling, de ontwikkeling van Mobile staat los van Siege. Rainbow Six Mobile zal crossplatform tussen iOS en Android werken.