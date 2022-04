Ubisoft stopt met de ontwikkeling van Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft gaat geen nieuwe content meer ontwikkelen voor de thirdpersonshooter Ghost Recon Breakpoint. Dat zegt de uitgever op Twitter. De servers voor Breakpoint en Wildlands blijven voorlopig online, maar er komen geen nieuwe missies, wapens en outfits meer.

Daarmee is de Operation Motherland-uitbreiding die in november uitkwam de laatste grote update voor de game, zegt het bedrijf op het Twitteraccount van Ghost Recon. Ook komen er geen nieuwe outfits, items en wapens meer voor de game. Ghost Recon Breakpoint kwam in 2019 uit en flopte in eerste instantie volledig. Dit leidde ertoe dat meerdere games van Ubisoft werden uitgesteld. Ubisoft pakte de game in de loop van 2019 aan met de nodige technische verbeteringen, onder meer aan het gearsysteem. Uiteindelijk voegde Ubisoft meerdere functies toe die fans van de serie konden waarderen, zoals immersive mode en een nieuwe verhaallijn, maar de game wist de populariteit van zijn voorganger Ghost Recon Wildlands niet te evenaren. Die game, uit 2017, heeft nog steeds een actieve community.

Begin 2021 werd aangekondigd dat de game voorzien zou worden van nft's via een nieuw Quartz-betalingssysteem. Deze worden sinds 9 december aangeboden. Al snel was er de nodige kritiek van spelers en na enkele weken bleek dat deze nft's nauwelijks werden verhandeld. De servers van de game blijven in de lucht, maar het is de vraag wat er met de verkochte nft's gaat gebeuren, omdat deze zonder actieve game weinig waard blijven.

Ubisoft kondigde dinsdag aan te werken aan een smartphoneversie van Rainbox Six Siege. Ook komt Ubisoft met de nieuwe free-to-playmultiplayershooter XDefiant, maar het is nog niet duidelijk wanneer die game verschijnt. Ook werkt Ubisoft nog aan een andere shooter, met de codenaam Pathfinder, zegt Exputer. De game vervangt de battleroyalegame Hyper Scape, waarvan op 28 april de servers offline gaan.