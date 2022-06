Ubisoft kondigt bèta met nft's aan voor Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft maakt dinsdag bekend dat er een bètatest met non-fungible tokens komt voor Ghost Recon Breakpoint. Spelers kunnen vanaf 9 december collectoritems verzamelen die uniek zijn en als een nft verhandeld kunnen worden.

Ubisoft noemt de nft's Digits. Dit zijn cosmetische items met een beperkte oplage. Elk item heeft zijn eigen serienummer en wordt geregistreerd in de blockchain. De items kunnen verhandeld worden en per item kan worden getoond wie er allemaal eigenaar zijn geweest.

Het systeem wordt door de uitgever van de Ghost Recon-serie Quartz genoemd. Via dit systeem worden de Digits geregistreerd en verhandeld. In de aankondiging vertelt Didier Genevois van Ubisoft dat Quartz is gebaseerd op de blockchain Tezos. Volgens Genevois is voor proof-of-stakesysteem Tezos gekozen, omdat 'dit type blockchain veel minder energie verbruikt dan proof-of-workprotocollen'.

De bètatest begint op 9 december op pc en is voorlopig alleen beschikbaar voor spelers in de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Spanje, Frankrijk, België, Duitsland, Italië en Australië. Ubisoft heeft niet bekendgemaakt wanneer Quartz ook naar andere regio's komt of hoelang de bètafase gaat duren. Ook is er niets bekendgemaakt over het uitbrengen van Quartz voor andere spellen van Ubisoft.

Cosmetische items in games zijn niet nieuw en kunnen in sommige gevallen ook al verhandeld worden via online marktplaatsen. Steam biedt al enige tijd de mogelijkheid cosmetische items voor games als Counter Strike te verhandelen. Hier worden soms duizenden euro's voor neergelegd. Valve heeft aangegeven games die handel in Nft's en cryptovaluta toestaan te weren van zijn platform.

Met nft's wordt geprobeerd om online eigenaarschap vast te leggen en volgens Genevois is Ghost Recon Breakpoint de eerste grote game die gebruikmaakt van nft's om eigenaarschap van items in games vast te leggen. Tweakers schreef een achtergrondartikel over wat er mogelijk is met non-fungible tokens.