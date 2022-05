Ubisoft-leidinggevende achter Quartz-nft-gameplatform: spelers snappen het niet

Nicolas Pouard, de onderdirecteur van Ubisofts Strategic Innovations Lab en een van de mensen achter het Quartz-nft-gameplatform, zegt dat spelers vooralsnog niet begrijpen dat een digitale secundaire markt voor het verhandelen van nft's van digitale items gunstig voor hen is.

In een interview met de Australische financiële website Finder zegt Pouard het volgende op een vraag dat spelers kennelijk niet lijken te zien wat nft's zoals Quartz Digits hen kunnen bieden: "Ik denk dat gamers niet begrijpen wat een digitale secundaire markt hen kan brengen. Momenteel, vanwege de huidige situatie en context van nft's, geloven gamers echt dat het in de eerste plaats de planeet vernietigt en ten tweede slechts een hulpmiddel voor speculatie is. Maar wat we [bij Ubisoft] vooral zien, is het eindspel. Het eindspel gaat over spelers de mogelijkheid geven hun items door te verkopen zodra ze ermee klaar zijn of als ze klaar zijn met het spelen van de game zelf. Het is dus echt voor hen. Het is echt voordelig. Maar voorlopig snappen ze het niet." Verderop in het interview zegt hij dat Ubisoft dit onbegrip had verwacht, mede omdat het geen eenvoudig te begrijpen concept zou zijn.

Quartz werd begin vorige maand geïntroduceerd door Ubisoft. Het is een nft-platform op basis van de Tezos-blockchain voor het verhandelen van unieke items in aaa-games. Het bedrijf presenteerde dit platform als een systeem dat zeer energie-efficiënt zou zijn. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint werd de eerste game binnen dit experiment waarin nft's werden aangeboden, die Digits worden genoemd. Deze worden sinds 9 december aangeboden. Al snel was er de nodige kritiek van spelers en na enkele weken bleek dat deze nft's nauwelijks werden verhandeld.

Kotaku schreef eerder dat mensen binnen Ubisoft intern ook kritiek hadden geuit op de komst van de nft's. De top van Ubisoft bleef volgens dezelfde website echter volhouden dat nft's in games toekomst hebben. De ceo van Ubisoft, Yves Guillemot zou medewerkers hebben toegesproken en hebben gezegd dat 'nft's slechts het begin zijn'.

Afgaande op het recente interview in Finder lijkt deze lijn en de positieve houding jegens nft's nog altijd leidend te zijn. Pouard zegt nog altijd sterk te geloven in Quartz en Digits en dat men daarmee de juiste richting op gaat. Daarom zal Ubisoft doorgaan met de integratie hiervan, zegt hij. Wel zegt Pouard erbij dat spelers nooit zullen worden gedwongen om Quartz te gebruiken en dat de verplichting om Ghost Recon Breakpoint te bezitten en minstens twee uur te hebben gespeeld betekent dat het platform minder aantrekkelijk wordt voor speculanten.