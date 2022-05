Counterpoint: smartphonemarkt groeide voor het eerst sinds 2017 weer

De wereldwijde smartphonemarkt is vorig jaar met vier procent gegroeid. Het is de eerste keer sinds 2017 dat de smartphonemarkt jaarlijkse groei vertoont. Dat zegt onderzoeksbureau Counterpoint. Het aantal leveringen ligt nog wel een stuk lager dan voor de coronapandemie.

Vorig jaar zijn er volgens Counterpoint wereldwijd 1,39 miljard smartphones geleverd. Dat is 60 miljoen meer dan een jaar eerder, maar nog altijd 88 miljoen minder dan in 2019. Toen was de smartphonemarkt volgens Counterpoint al aan het krimpen, maar door de gevolgen van onder meer de chiptekorten is dat effect versterkt.

De groei van vier procent zou voornamelijk komen door meer vraag in Noord- en Latijns-Amerika en India. In de Verenigde Staten zou er vooral veel vraag zijn geweest naar de iPhone 12. Ook had dat land een sterk vierde kwartaal door onder meer Black Friday. In China blijft de vraag dalen, omdat mensen langer zouden doen met hun smartphones.

Samsung is volgens de cijfers nog steeds marktleider met 271 miljoen geleverde smartphones, al had dit bedrijf wel de minste groei van de vijf grote smartphonefabrikanten. Deze beperkte groei kwam voor een deel door de gesloten fabriek in Vietnam in juni door het coronavirus, waardoor Xiaomi in die maand marktleider kon worden.

Xiaomi sloot het jaar uiteindelijk als derde grootste smartphonefabrikant, met 190 miljoen leveringen. Dit is een stijging van 31 procent en Xiaomi is van de vijf grootste smartphonefabrikanten ook het bedrijf dat het meest wist te groeien. Xiaomi zou vooral in India, China, Zuidoost-Azië en Europa groeien. Apple leverde 238 miljoen toestellen en groeide daarmee met 18 procent, gevolgd door OPPO en Vivo met respectievelijk 143 miljoen en 131 miljoen telefoons. Sinds het derde kwartaal van dit jaar telt OnePlus mee in de OPPO-cijfers.

Het aandeel van kleinere smartphonefabrikanten slonk weer. Dat gebeurde vorig jaar met in totaal 18 procent tot 115 miljoen leveringen. Motorola is van de tien grootste smartphonefabrikanten de snelste groeier, zegt Counterpoint, waarbij het bedrijf vooral in de VS in het gat van LG wist te springen. Realme zou nu ook in de top 5 van Android-smartphonemakers zitten.

Onderzoeksdirecteur Jan Stryjak verwacht dat de smartphonemarkt dit jaar ook gaat groeien, omdat het erop lijkt dat de ergste gevolgen van de coronapandemie voor de markt achter de rug zijn. Daarnaast denkt hij dat de leveringsproblemen medio dit jaar ook een stuk minder groot zullen zijn.