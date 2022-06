Leveringen smartwatches namen vorig jaar toe met 24 procent

Het aantal geleverde smartwatches steeg in 2021 met 24 procent. Dat zegt Counterpoint Research. In het vierde kwartaal werd een recordaantal wearables geleverd. Samsung, Garmin en Amazfit maakten daarbij een bovengemiddelde groei door in 2021.

Analistenbureau Counterpoint Research schrijft dat Apple zijn positie als marktleider behield in 2021. De techgigant heeft een marktaandeel van 30,1 procent met zijn Apple Watch. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2020, toen de fabrikant 32,9 procent van de markt in handen had. De leveringen van Samsung stegen daarentegen fors in 2021, waarmee het marktaandeel van dat bedrijf steeg van 8,9 naar 10,2 procent. Het bedrijf staat daarmee op plek twee, voor Huawei. Die Chinese fabrikant had voorheen een marktaandeel van 10,7 procent, maar het aandeel van Huawei daalde in 2021 naar 7,7 procent.

Garmin leverde vorig jaar ook relatief veel smartwatches en had in 2021 een marktaandeel van 2,6 procent. Daarmee heeft het bedrijf Fitbit ingehaald. Fitbit zou in 2021 een relatief zwak jaar hebben gehad, schrijft Counterpoint. De leveringen van dat bedrijf zouden met 15 procent gedaald zijn ten opzichte van 2020. Chinees merk Amazfit leverde in het afgelopen jaar dan weer 20 procent meer wearables, waarmee het marktaandeel van die fabrikant neerkomt op 5,1 procent.

Groei smartwatchmarkt gedreven door India

Volgens Counterpoint Research was India een van de grote drijfveren achter de groei van de wereldwijde smartwatchmarkt, mede vanwege de opkomst van lokale merken als Noise. In 2020 was dat land goed voor 3 procent van het aantal geleverde wearables, maar vorig jaar zou dat gestegen zijn naar bijna tien procent. Counterpoint schrijft dat dat neerkomt op een goeipercentage van 274 procent.

In Noord-Amerika steeg het aantal leveringen met 14 procent en daarmee is die regio goed voor 30 procent van de wearablemarkt. Leveringen in China stegen met 10 procent. Het aantal leveringen in de rest van de wereld is ook fors gestegen en komt nu uit op 37 procent van het totaal.