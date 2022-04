Xiaomi kondigt smartwatch Xiaomi Watch S1 aan

Xiaomi heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. De S1 Smartwatch komt vooralsnog alleen in China beschikbaar. De smartwatch heeft een 1,43"-scherm, een behuizing van roestvrij staal en komt beschikbaar in drie kleuren.

De smartwatch van Xiaomi werd aangekondigd tijdens een presentatie van het bedrijf in China. Volgens Gizmochina is de Xiaomi Watch S1 alleen aangekondigd voor de Chinese markt. Daar gaat de smartwatch 1100 yuan kosten, wat omgerekend ongeveer 153 euro is. De versie met een bandje van leer kost 100 yuan meer, wat omgerekend op een totaalprijs neerkomt van ongeveer 167 euro.

De Xiaomi Watch S1 heeft een 470mAh-batterij, wat goed moet zijn voor een batterijduur van twaalf dagen. Verder heeft de smartwatch een 5ATM-rating, waarmee het horloge waterbestendig is tot een diepte van 50 meter.

Tijdens de presentatie van Xiaomi kondigde de fabrikant ook de nieuwe 12-serie aan van zijn smartphones. Het gaat om drie nieuwe toestellen: de Xiaomi 12, 12 Pro en 12X. De toestellen zijn alleen aangekondigd voor de Chinese markt, maar de verwachting is dat ze later ook in Europa verschijnen.