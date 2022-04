Xiaomi introduceert 12-, 12 Pro- en 12X-smartphones

Xiaomi heeft zijn 12-serie van smartphones onthuld in China. De Xiaomi 12 is met zijn 6,3"-scherm compacter dan zijn voorganger. De Xiaomi 12 Pro heeft een groter 6,7"-scherm en een betere camera. Ook verschijnt er een goedkopere 12X met een oudere soc.

Zowel de Xiaomi 12 als de 12 Pro zijn uitgerust met Qualcomms nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-soc, die op een 4nm-procedé van Samsung wordt gemaakt. Het Pro-model heeft een 6,7"-oledpaneel met een variabele refreshrate van 1 tot 120Hz en een resolutie van 3200x1440 pixels. Dit topmodel ondersteunt ook snelladen tot 120W.

De Xiaomi 12 is met zijn 6,3"-scherm een stukje kleiner dan de voorganger, die een 6,8"-scherm had. Bij de presentatie legde Xiaomi veel nadruk op de breedte van het toestel. Die bedraagt 69,9mm en dat is net iets minder dan de breedte van de iPhone 13, die een 6,1"-scherm heeft.

Verder zit er verschil in de camera's. De Xiaomi 12 Pro krijgt een Sony IMX707-sensor voor de primaire camera. Dat is een relatief grote sensor van het 1/1,28"-formaat, met een 50-megapixelresolutie. Dat is vergelijkbaar met de 1/1,31"-sensor van de Google Pixel 6 en 6 Pro. In de Xiaomi 12 zit een kleinere IMX766-sensor van het 1/1,56"-formaat. Die sensor is echter nog altijd iets groter dan de 1/1,65"-sensor uit de iPhone 13 Pro en Pro Max. Beide toestellen hebben een primaire camera met optische stabilisatie.

Xiaomi 12-serie

De Xiaomi 12 en 12 Pro krijgen een zogenaamde CyberFocus-functie. Volgens Xiaomi komt die techniek uit de CyberDog-robotviervoeter en werkt die met geavanceerde tracking en herkenning van onderwerpen. Dat zou de kwaliteit van foto's van bewegende onderwerpen moeten verbeteren.

Xiaomi brengt ook een 12X uit. Die is vrijwel gelijk aan de Xiaomi 12, maar dan met een Snapdragon 870 5G-soc en zonder ondersteuning voor draadloos laden. Ook ontbreekt de CyberFocus-functie op dit model.

De Xiaomi 12-telefoons komen eerst uit in China en vermoedelijk later ook in Nederland en België, maar daarover is nog niets bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk of alle modellen naar de Benelux komen. De prijzen in China beginnen bij 3199 yuan voor de Xiaomi 12X en gaat tot 5399 yuan voor de duurste 12 Pro-uitvoering. Omgerekend met btw is dat respectievelijk 537 en 906 euro.