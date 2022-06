Xiaomi 12 krijgt adviesprijs vanaf 899 euro in Benelux en komt in april uit

Xiaomi heeft zijn 12-telefoons aangekondigd voor landen buiten China. In de Benelux krijgt de 12 een adviesprijs vanaf 899 euro, terwijl de Pro-versie een prijs vanaf 1099 euro krijgt. De telefoons zijn vanaf begin volgende maand verkrijgbaar.

De drie Xiaomi 12-telefoons, de 12, 12X en 12 Pro, komen op 1 april uit in Nederland en België. De aankondiging van de wereldwijde release volgde enkele maanden na de aankondiging voor de Chinese markt. In het thuisland presenteerde de fabrikant zijn toestellen eind december vorig jaar.

De adviesprijs van de Xiaomi 12 ligt daarmee 50 euro boven die van zijn voorganger Mi 11, die vorig jaar uitkwam voor 849 euro. Ook daarbij ging het bij de goedkoopste versie om een configuratie van 8GB aan werkgeheugen met 128GB aan opslag.

De 12X kost met 699 euro ook 50 euro meer dan voorganger Mi 11i, terwijl de 12 Pro met 1099 euro iets goedkoper is dan de Mi 11 Ultra van vorig jaar, die voor 1199 euro uitkwam. De 12 Pro heeft vermoedelijk goedkopere componenten. Zo ontbreekt het schermpje op de achterkant dat de Mi 11 Ultra wel heeft.

De 12 en 12 Pro hebben een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-soc, die Samsung maakt op een 4nm-procedé. Het Pro-model heeft een 6,7"-oledpaneel met een variabele refreshrate van 1 tot 120Hz en een resolutie van 3200x1440 pixels. Dit topmodel ondersteunt ook snelladen tot 120W.

De Xiaomi 12 is met zijn 6,28"-scherm een stukje kleiner dan zijn voorganger, die een 6,8"-scherm heeft. Verder zit er verschil in de camera's. De Xiaomi 12 Pro krijgt een Sony IMX707-sensor voor de primaire camera. Dat is een relatief grote sensor van het 1/1,28"-formaat, met een 50-megapixelresolutie. Dat is vergelijkbaar met de 1/1,31"-sensor van de Google Pixel 6 en 6 Pro. In de Xiaomi 12 zit een kleinere IMX766-sensor van het 1/1,56"-formaat. Die sensor is echter nog altijd iets groter dan de 1/1,65"-sensor uit de iPhone 13 Pro en Pro Max. Beide toestellen hebben een primaire camera met optische stabilisatie.

De Xiaomi 12 en 12 Pro krijgen een CyberFocus-functie. Volgens Xiaomi komt die techniek uit de CyberDog-robotviervoeter en werkt die met geavanceerde tracking en herkenning van onderwerpen. Dat zou de kwaliteit van foto's van bewegende onderwerpen moeten verbeteren.

Xiaomi brengt ook een 12X uit. Die is vrijwel gelijk aan de Xiaomi 12, maar dan met een Snapdragon 870 5G-soc en zonder ondersteuning voor draadloos laden. Ook ontbreekt de CyberFocus-functie op dit model en draait de telefoon bij de release op het verouderde Android 11, terwijl de andere modellen Android 12 hebben. Tweakers publiceerde dinsdag ook een preview van de Xiaomi 12-telefoons.