In thuisland China waren ze al een tijdje uit, maar nu komen ze ook naar Nederland: de drie toestellen in Xiaomi’s nieuwe 12-serie. Met hun eigenschappen en specificaties doen ze mee in het high-end segment, dus denk niet dat ze om en nabij 300 euro kosten, zoals de POCO-toestellen van het merk. Van 'budgetalternatief' is Xiaomi de laatste jaren steeds verder doorgegroeid tot in het luxe segment, met vorig jaar al de bijzondere Mi 11 Ultra als topmodel. Dat past in de strategie van Xiaomi om zich meer te focussen op duurdere toestellen. Op die manier hoopt het merk in de komende drie jaar Apple en Samsung voorbij te streven als grootste smartphonefabrikant wereldwijd.

De Xiaomi 12-serie bestaat (vooralsnog) uit drie modellen. De Xiaomi 12X is de instapper, die vanaf 699 euro in de winkels ligt, en de Xiaomi 12 Pro is het meest luxe model, dat voor 1099 euro van eigenaar wisselt. De Xiaomi 12 zit er precies tussenin met een prijs van 899 euro. Xiaomi zet bij het drietal vooral in op de camera, hoewel de specificaties daarvan niet zo extravagant zijn als bij de Mi 11 Ultra van vorig jaar. Overigens komt er volgens geruchten later dit jaar weer een 'Xiaomi 12 Ultra' aan. We konden het nu gepresenteerde trio vorige week in Amsterdam al eventjes proberen.

Compact formaatje

Hoewel de Xiaomi 12X en 12 beide 50 euro duurder zijn dan hun voorgangers, de Mi 11i en Mi 11, zijn ze een stuk kleiner. Dat lekker compacte formaatje is opvallend in de huidige smartphonemarkt. Ook bijzonder: het 6,28"-oledscherm met full-hd-resolutie heeft gekromde randen. De meeste kleine toestellen die in de afgelopen jaren zijn verschenen, hadden juist een plat scherm. Ook bij de Xiaomi-toestellen hadden we misschien liever een plat scherm gezien, al was het maar omdat je last kunt hebben van false touches, waarbij het toestel denkt dat je iets op het scherm wilt doen, terwijl je het toestel alleen maar vasthoudt. Aan de andere kant maakt een gekromd scherm het toestel fysiek nog iets smaller en de breedte maakt veel uit voor hoe groot een toestel aanvoelt. Ondanks het 0,2" grotere scherm zijn de Xiaomi 12X en 12 zelfs nog een ietsiepietsie minder breed dan de Galaxy S22, onze favoriete compacte Android-smartphone tot nu toe. Uiteraard zijn beide toestellen wel iets langer dan Samsungs kleinste topmodel.

Beide toestellen hebben een matte afwerking die er luxe uitziet en ook het metalen frame rondom heeft een doffe afwerking. Dat maakt dat de toestellen gladjes aanvoelen, dus een hoesje is misschien geen slecht idee. Volgens Xiaomi zorgen materiaal en afwerking van de achterkant ervoor dat vlekken en vingerafdrukken minder zichtbaar zijn. Gelukkig had het merk op het evenement in Amsterdam iets geregeld om dat meteen te proberen: catering die onder andere bestond uit bitterballen. Nadat we een paar frituursnacks hadden genuttigd, bleken vettige strepen inderdaad minder goed zichtbaar op de Xiaomi-toestellen dan op de Galaxy S22 die we toevallig ook bij ons hadden.

Toestel Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12X Afmetingen (mm) 163,6x74,6x8,2 152,7x69,9x8,2 152,7x69,9x8,2 Gewicht (g) 205 180 176 Schermdiagonaal 6,73" 6,28" 6,28"

Grote accu, snel laden

De Xiaomi 12X is 200 euro goedkoper dan de Xiaomi 12 en voor dat prijsverschil geef je uiteraard iets op. Zo valt in de praktijk op dat de achterkant van de 12X iets ruwer aanvoelt dan die van de 12 en 12 Pro. We dachten zelfs even dat de 12X een plastic achterklep heeft, maar navraag leert dat het toch gaat om Gorilla Glass 5, net als bij de andere twee. De voorkant is bij alle drie de toestellen gemaakt van Gorilla Glass Victus. Ook het goedkoopste model heeft een optische vingerafdrukscanner die in het scherm is verwerkt, met een helaas wat lage positionering.

Vlnr: Xiaomi 12 Pro, 12X en 12

Het voornaamste verschil tussen de Xiaomi 12X en 12 is de soc. In de 12X zit een Snapdragon 870, terwijl de Xiaomi 12 net als de 12 Pro met een courante Snapdragon 8 Gen 1 is uitgerust. We hebben het idee dat Xiaomi met de Snapdragon 870 voor dit bedrag misschien iets te laag inzet. Het is zeker geen trage soc, maar behalve licht verhoogde kloksnelheden verschilt hij eigenlijk niet van de Snapdragon 865, een chip die alweer twee jaar oud is. Toestellen met de Snapdragon 888 uit 2021 kun je nu al goed vinden voor minder dan 700 euro, terwijl de Snapdragon 870 tot op heden vooral in goedkopere smartphones zat; denk aan de POCO F3, Realme GT Neo2 en Motorola Moto G100.

Toestel Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12X Soc Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 870 5G Werkgeheugen/opslag 8GB/256GB

12GB/256GB 8GB/128GB

8GB/256GB

12GB/256GB 8GB/128GB

8GB/256GB Accucapaciteit 4600mAh 4500mAh 4500mAh Laadsnelheid Max. 120W (bedraad)

Max. 50W (draadloos) Max. 67W (bedraad)

Max. 50W (draadloos) Max. 67W (bedraad)

Met de oudere soc ontbreekt bij de Xiaomi 12X Wi-Fi 6E, maar 5G-ondersteuning is uiteraard present. Ook aanwezig is dezelfde luxe trilmotor als de andere drie toestellen hebben. Net als bij de Xiaomi 12 is ook een set prima stereoluidsprekers en een even grote 4500mAh-accu aanwezig. Dat is een hogere capaciteit dan bij de Galaxy S22 en andere kleine toestellen. Behalve van de accuduur hebben we bij beide toestellen ook hoge verwachtingen van het opladen, want dat verloopt op maximaal 67W, met een lader die gewoon in de doos wordt meegeleverd. De Xiaomi 12 ondersteunt ook draadloos laden met liefst 50W.

Fors scherm met krachtige luidsprekers

De Xiaomi 12 Pro ziet er bijna hetzelfde uit als de Xiaomi 12X en 12, van het matglas aan de achterkant tot het in vakjes opgedeelde camera-eiland, dat loodrecht uit de behuizing steekt, als ware het een magneetje dat tegen de behuizing is geplakt. Dit toestel is wel een stuk groter, met een 6,73"-scherm, waarmee het formaat ongeveer overeenkomt met dat van de Samsung Galaxy S22 Ultra en Google Pixel 6 Pro. Opvallend is dat de accu met 4600mAh maar nipt groter is dan bij de kleinere modellen, hoewel het opladen met 120W nog wel stukken sneller verloopt in theorie. Teleurstellend is het ontbreken van een IP-rating voor waterdichtheid, die ook bij de andere modellen uit de 12-serie ontbreekt.

Vlnr: Xiaomi 12 Pro, 12X en 12

Het grote scherm heeft zoals gebruikelijk voor een toestel met deze prijs een hoge wqhd-resolutie (3200x1440 pixels) en ook een hogere piekhelderheid van 1500cd/m². Hoewel de 12 en 12X ook een variabele refreshrate ondersteunen, kan de 12 Pro verder terugzakken door de ltpo-backplane van het scherm, die de kleinere toestellen niet hebben. De maximale refreshrate is met 120Hz gelijk voor alle modellen.

Bijzonder aan de 12 Pro is de aanwezigheid van maar liefst vier luidsprekers: aan iedere korte zijkant een woofer en een tweeter. Net als bij de Xiaomi 12 en 12X fungeert de oorluidspreker dus niet als tweede luidspreker voor stereogeluid. Ook bovenaan hebben de drie toestellen een luidsprekergrille in het frame, naast het zwarte 'raampje' voor de infraroodpoort, een gebruikelijk extraatje op Xiaomi-smartphones. We hebben de luidsprekers op het evenement kort kunnen proberen en de 12 Pro klinkt inderdaad erg lekker. Hoewel een pompende bas er natuurlijk niet inzit op een smartphoneluidspreker, krijg je wel iets meer dan bij concurrerende toestellen een indruk van lage tonen. Ook hoge tonen klinken helder, met een beetje extra sprankeling en ruimtelijkheid.

Wat software betreft, zijn alle drie de toestellen voorzien van Xiaomi's MIUI 13-interface. Die ziet er naar ons idee wat druk en onoverzichtelijk uit in vergelijking met sommige andere Android-skins, laat staan de schone versie van Android die Google op zijn Pixel-toestellen zet. Onderliggend draaien de 12 Pro en 12 op Android 12, terwijl de 12X teleurstellend genoeg nog met Android 11 wordt uitgeleverd. Tenminste geldt dezelfde updatebelofte van drie jaar Android upgrades en vier jaar updates, wat in dit segment best prima is.

Focus op fotograferen

Xiaomi 12 - Telemacrocamera

Aan het grote camera-eiland met extra grote ‘hoofdlens’ is te zien dat Xiaomi de focus bij deze toestellen op fotograferen legt. We hebben de specificaties in de onderstaande tabel uiteengezet. Beide kleinere toestellen delen de meeste componenten, waarbij de 12X niet is voorzien van Xiaomi's 'CyberFocus-functie' of 4k-HDR10+-videoopname. Wel heeft ook dit toestel een primaire camera met optische beeldstabilisatie, plus de 'telemacrocamera' van 5 megapixel die vorig jaar ook al op de Mi 11 zat. Het is daarmee een fluitje van een cent om een goede macrofoto te maken, zoals te zien op de foto hiernaast, die we op het evenement hebben genomen met de Mi 12. Je hoeft het toestel niet heel dicht op het onderwerp te houden en de camera heeft bovendien variabele focus, in tegenstelling tot de macrocameraatjes op goedkopere toestellen. Aan de andere kant ontbreekt een echte telecamera, die voor de 899 euro die de Xiaomi 12 kost, over het algemeen tot de uitrusting behoort.

Toestel Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12X Primaire camera Sony IMX707

1/1,28", 50 megapixel,

f/1.9, PDAF, ois Sony IMX766

1/1,56", 50 megapixel,

f/1.88, PDAF, ois Sony IMX766

1/1,56", 50 megapixel,

f/1.88, PDAF, ois Ultragroothoekcamera 50 megapixel, f/2.2

115-gradenbeeldhoek 13 megapixel, f/2.4

123-gradenbeeldhoek 13 megapixel, f/2.4

123-gradenbeeldhoek Telecamera/macrocamera 50 megapixel, 2x 'zoom'

f/1.9, PDAF, geen ois 5 megapixel, 2x 'zoom'

(enkel nabij focussen) 5 megapixel, 2x 'zoom'

(enkel nabij focussen) Frontcamera 32 megapixel, f/2.45

vaste focus 32 megapixel, f/2.45

vaste focus 32 megapixel, f/2.45

vaste focus

Voor de Xiaomi 12 Pro, waarmee we op het evenement meer foto's hebben gemaakt, heeft de fabrikant ingezet op drie 50-megapixelcamera's. De hoofdcamera is daarbij voorzien van een flink grotere sensor dan bij de 12 en 12X, in formaat vergelijkbaar met het exemplaar in de Google Pixel 6 Pro. Dat levert foto's op die een goede eerste indruk achterlaten, met een breed dynamisch bereik, natuurlijke kleurweergave en een goede balans tussen ruis en details, zonder al te hardhandig opererende ruisonderdrukking. Uiteraard zullen we nog meer met de camera moeten fotograferen om een goede vergelijking te kunnen maken met andere toestellen.

Xiaomi 12 Pro - Primaire camera

De ultragroothoekcamera heeft een net wat kleinere beeldhoek dan op de kleinere modellen, maar de beeldkwaliteit is goed. Het beeld lijkt voor een ultragroothoekcamera mooi gedetailleerd, met dank aan de hoge sensorresolutie, en het lensje heeft niet te veel last van artefacten en onscherpte in de hoeken. Ook in de donkere tentoonstellingsruimte met de paarse wanden is het zonder nachtmodus nog mogelijk om een redelijke foto te maken.

Xiaomi 12 Pro - Ultragroothoekcamera

Wat de telecamera betreft, is het goed dat de Xiaomi 12 Pro daar in elk geval over beschikt. Andere toestellen voor dit bedrag hebben die over het algemeen ook. De beeldkwaliteit stelt wat teleur; ondanks de hoge sensorresolutie ziet het detail er op volledig formaat er een beetje 'waterverfachtig' uit, met aardig wat ruis. Misschien komt dat door het gebrek aan optische beeldstabilisatie op deze camera, waarmee kortere sluitertijden en hogere ISO-waarden moeten worden gekozen. Met een 35mm-equivalente beeldhoek van 48mm zoom je er bovendien niet heel ver mee in: slechts 2x ten opzichte van de hoofdcamera. Softwarematig verder inzoomen kan natuurlijk, maar daarbij loopt de beeldkwaliteit snel terug. Het toestel lijkt geen slimme trucjes toe te passen om meer detail uit de opname te persen, zoals de Google Pixel 6 Pro, maar in plaats daarvan gewoon digitaal te vergroten.

Xiaomi 12 Pro - 2x telecamera, 4x en 10x digitaal inzoomen

Voorlopige conclusie

Xiaomi kennen we als prijsvechter met toestellen die veel meer te bieden hebben dan je voor een beperkt bedrag voor mogelijk houdt. Voor de 12-serie tapt het merk uit een ander vaatje. Met hun luxe aanvoelende behuizing, geavanceerde camera's en een harde (en goede) updatebelofte, wordt duidelijk dat Xiaomi ook de verfijning opzoekt die je van een duurder toestel mag verwachten.

Die extra luxe mag de koper blijkbaar wel wat gaan kosten, want met prijzen van 699, 899 en 1099 euro is het trio naar ons idee aardig aan de prijs. Merken als Samsung, OnePlus en OPPO hebben voor die bedragen ook puike toestellen in het assortiment. Puur als je kijkt naar de specificaties van de hardware die Xiaomi inbouwt, wint de 12-serie het ook niet altijd van de concurrentie, waarbij we ook wel wat potentiële missers kunnen aanwijzen. Bij de Xiaomi 12X is dat de tragere soc en bij alle drie het gebrek aan waterdichtheid of een (goede) telecamera, en de wat drukke en onoverzichtelijk vormgegeven MIUI-skin.

In eerste instantie lijken ons de 12 en 12X daarmee interessanter dan de 12 Pro, vanwege het compacte formaat in combinatie met de op papier relatief grote (en snel ladende) accu. Dat geeft die toestellen iets unieks en de focus op iets kleinere modellen zal bij velen in goede aarde vallen, gelet op de reacties onder onze recente artikelen. Vanaf 1 april ligt het trio in de winkels en we zijn benieuwd hoe de Xiaomi 12-serie het zal doen in ons uitgebreidere testprotocol.