Realme timmert keihard aan de weg in smartphoneland. Het begon in 2018 als een dochteronderneming van smartphonefabrikant OPPO en wist als submerk een aardig marktaandeel te verkrijgen in India en China. Later werd het een verzelfstandigd onderdeel van BBK, het moederbedrijf van OPPO, Vivo en OnePlus. Realme is vooral groot geworden door het toepassen van dezelfde tactiek als Xiaomi en OnePlus: het uitbrengen van ‘flagshipkillers’, betaalbare smartphones met voornamelijk high-end componenten. Dit heeft het bedrijf geen windeieren gelegd; realme is op dit moment een van de snelst groeiende merken op de smartphonemarkt.

De realme GT Neo 2 is ook een ‘veel hardware voor weinig geld’-toestel en dat vertaalt zich volgens de fabrikant in een smartphone met een high-end processor (Snapdragon 870), een hoogwaardig scherm van Samsung, veel werkgeheugen (8 tot 12GB) en goede luidsprekers. Realme belooft daarnaast een hoge piekhelderheid van 1300cd/m² en een accuduur van dagen. Vanwege deze configuratie vergelijken we het toestel hier en daar met soortgelijke smartphones als de OnePlus Nord 2, POCO F3, realme GT en realme GT Master edition. Vooral de vergelijking met de GT is een interessante. Dat toestel is ongeveer 80 euro duurder en heeft een Snapdragon 888 in plaats van een 870. Verder heeft het toestel redelijk vergelijkbare specificaties, tot aan het camerasysteem toe.

Hoewel realme al enige tijd actief is op de Europese markt, is de GT Neo 2 het eerste toestel van de fabrikant dat we reviewen. Weet de GT Neo 2 de andere flagshipkillers achter zich te laten? Het apparaat kost op het moment van schrijven ongeveer 430 euro met een zeer ruime 256GB opslag en 12GB werkgeheugen. Voor 320 euro is een versie met 128GB opslag en 8 GB ram verkrijgbaar. Daarmee is de prijs van de GT Neo 2 vergelijkbaar met die van de POCO en OnePlus. In deze review lees je of dit toestel zijn mannetje staat in dit segment.