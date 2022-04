Realme introduceert GT2 Pro-smartphone met 150 graden-ultragroothoeklens

Realme heeft de GT2 Pro- en GT2-smartphones aangekondigd. De Pro-variant heeft een secundaire camera met een beeldhoek van 150 graden. De GT2 heeft een ultragroothoeklens van 119 graden, wat gebruikelijker is. De GT 2 Pro is in China te koop vanaf ongeveer 543 euro.

De GT2 Pro krijgt een 6,7”-ltpo-amoledscherm mee met een variabele refreshrate van 1 tot 120Hz en een resolutie van 2560x1440 pixels. Het paneel wordt beschermd door Gorilla Glass Victus. Het toestel beschikt over de Snapdragon 8 Gen1-soc met 8GB, ofwel 12GB aan lpddr5-geheugen en ofwel 128GB, 256GB of 512GB aan UFS 3.1-opslag.

De smartphone beschikt over drie camera’s: een primaire schieter met een 50-megapixelsensor, de Sony IMX766, een secundaire camera die ook een 50-megapixelsensor heeft en een beeldhoek van 150 graden. Hierdoor beschikt de Realme GT2 Pro over de ruimste beeldhoek in een smartphonecamera tot nu toe. Veelal bedraagt de beeldhoek van ultragroothoeklenzen bij smartphones tussen de 110 en 125 graden. Ten slotte beschikt de Real Me GT2 Pro over een 2-megapixelmacrosensor.

Het toestel heeft een 5000mAh-accu die kan snelladen met 65W. Om het toestel koel te houden tijdens intensieve taken, heeft het een verbeterd koelsysteem met daarin onder andere een uitgebreide vapor chamber die de warmte beter moet helpen afvoeren. Realme heeft de antenne opnieuw ontworpen waardoor de 5G-connectiviteit stabieler moet verlopen. De stabiliteit van wifiverbindingen zou verbeterd zijn en ook NFC moet beter werken.

De reguliere uitvoering van het toestel, de Realme GT2, heeft een 6,62”-amoledscherm dat een refreshrate ondersteunt van 120Hz en een resolutie van 2400x1080 pixels heeft. Dat paneel wordt beschermd door Gorilla Glass 5. De GT2 draait op een Snapdragon 888-soc. Klanten kunnen kiezen tussen 8GB-of 12GB-geheugen en 128GB- of 256GB-UFS 3.1-opslagruimte.

De GT 2 beschikt, net als de Pro-versie, over een primaire camera met een sensor van 50 megapixel. De secundaire camera heeft 8 megapixels ter beschikking en een beeldhoek van 119 graden. De derde camera beschikt over een macrolens van 2 megapixel. De GT2 heeft, net als de Pro-variant, een 5000mAh-accu die kan snelladen met 65W. Beide versies beschikken over een optische vingerafdrukscanner onder het scherm, komen met Android 12 en de Realme UI 3.0-skin.

Realme kondigt de toestellen aan voor de Chinese markt en volgens GSMArena volgt een internationale release in het eerste kwartaal van dit jaar. In China kun je de Realme GT 2 kopen vanaf 2699 yuan, ongeveer 380 euro. De GT 2 Pro is te koop vanaf 3899 yuan. Dat is omgerekend ongeveer 543 euro.