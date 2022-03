OnePlus hervat Android 12-update voor 9-serie en belooft compatibiliteit Gcam

OnePlus heeft de distributie van OxygenOS 12, gebaseerd op Android 12, hervat. De technische problemen van de eerste roll-out moeten verholpen zijn en het bedrijf belooft compatibiliteit met Gcam-ports, die maar een enkele camera aan de achterkant kunnen gebruiken.

Ten tijde van de eerste roll-out van Android 12 voor de OnePlus 9 en 9 Pro merkten gebruikers dat de update ervoor zorgde dat gebruikers niet met mobiele netwerken konden verbinden, notificaties niet verschenen, het systeem vastliep en het display problemen vertoonde. Daarop werd de roll-out stopgezet, ongeveer een week geleden. Die problemen moeten in de nieuwe update verholpen zijn. OnePlus meldt verder dat autofill-problemen in Google Chrome in een toekomstige update verholpen moeten worden, alsmede het 'tijdelijke gebrek aan toegang tot de extra camera's in Gcam'.

De Gcam-ontwikkelaars trokken daarover vorige week aan de bel en raadden hun gebruikers aan de update te vermijden als ze Gcam willen gebruiken. Ze stelden verder ook dat OnePlus-zusterbedrijf OPPO de toegang tot extra camera's al langer dwarsboomt op hun ColorOS-besturingssysteem. Met de ophanden zijnde integratie van OxygenOS van OnePlus en ColorOS van OPPO leek het erop dat OnePlus hier het beleid van OPPO overnam, maar nu lijkt OnePlus weer van koers te veranderen.

De Gcam-ontwikkelaars melden in hun Telegram-kanaal overigens ook dat dergelijke blokkades ook voorkomen op Realme-toestellen en een aantal Vivo-telefoons. OnePlus, Oppo, Vivo en Realme zijn allemaal merken van BBK Electronics.

De OnePlus 9 en 9 Pro kwamen in maart van dit jaar op de markt. Het zijn momenteel de nieuwste topmodellen van het Chinese telefoonmerk en ook de eerste twee modellen ervan die de update naar Android 12 krijgen. Tweakers heeft van de toestellen een review gemaakt, zowel in geschreven als in videovorm.