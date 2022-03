Nintendo voegt 5 Sega Mega Drive-games toe aan Switch Online + Expansion Pack

Nintendo heeft vijf Sega Mega Drive-games toegevoegd aan de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Het zijn de eerste Sega Mega Drive-games die aan de dienst toegevoegd worden. De releases geven een indicatie van hoe vaak men nieuwe games kan verwachten.

Het gaat om Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion en Thunder Force II, zo laat Nintendo op Twitter weten. Voor wiens geheugen opgefrist moet worden: bij de tweet van Nintendo zitten videobeelden van alle vijf de games. Ze zijn per direct beschikbaar voor iedereen die het Nintendo Switch-abonnement in kwestie heeft afgesloten.

Het zijn de eerste games voor de Sega Mega Drive, ook wel bekend als de Genesis, die sinds de release van de dienst, in oktober, toegevoegd worden. Onlangs kwam ook Paper Mario 64 naar de Expansion Pack; dat was de eerste N64-game die post-release naar de dienst kwam.

Het Expansion Pack kost 39,99 euro per jaar en daarbij zit de standaard Nintendo Switch Online-dienst, ter waarde van 19,99 euro per jaar, inbegrepen. Veel spelers vinden de Expansion Pack erg duur voor de 14 Mega Drive-games en 9 N64-games die er aanvankelijk bij zaten. Daarnaast was de technische staat van de N64-games, in ieder geval bij hun release afgelopen oktober, niet optimaal.