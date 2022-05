Gebruikers melden prestatieproblemen bij N64-games via Nintendo Switch Online

Gebruikers met een Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement klagen over prestatieproblemen bij het spelen van Nintendo 64-games via die dienst. De spellen, die via emulatie op de Switch draaien, hebben inputlag en framerateproblemen.

Nintendo bracht het nieuwe Switch Online-abonnement met N64-games op dinsdag uit. Gebruikers meldden vlak na deze release verschillende problemen op sociale media en het ResetEa-forum, merkte ook IGN op. Gebruikers schrijven bijvoorbeeld dat ze last hebben van inputlag bij verschillende N64-games, waaronder The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Spelers melden ook audiovertraging. Daarvan zijn verschillende voorbeelden gedeeld op Twitter, die zich voordeden bij online multiplayersessies. In die gevallen geeft de Switch aan dat er een onstabiele internetverbinding is, hoewel een gebruiker ook meldt dat hij de console gebruikte met een ethernetkabel.

Verder zouden N64-games op de Switch kampen met vreemde knoppenindelingen, waarbij bijvoorbeeld de A- en B-knoppen worden omgedraaid. Gebruikers kunnen deze lay-outs niet handmatig aanpassen. Bij games als Yoshi's Story en Star Fox 64 worden framerateproblemen gemeld; Mario Kart 64 zou te maken hebben met textureproblemen. Eurogamer schrijft dat het in Mario Kart ook onmogelijk is om ghostgegevens op te slaan en dat alleen de Japanse versie van Mario 64 ondersteuning biedt voor controllervibraties.

Nintendo heeft nog niet gereageerd op de problemen met Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Het bedrijf kondigde dit abonnement in september aan. Het bevat de volledige inhoud van het reguliere NSO-abonnement, waaronder cloudsaves en online multiplayer, maar voegt ook de mogelijkheid toe om Nintendo 64- en SEGA Mega Drive-games te spelen. Het abonnement kost 40 euro per jaar. Bij release bevat de dienst verschillende N64-games; op een later moment volgen games als The Legend of Zelda: Majora's Mask, Banjo-Kazooie, Mario Golf, Pokémon Snap, Paper Mario en F-Zero X.